Tuyển Digital Marketing Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lô B2, đường CN 4, KCN Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Là nhân sự thuộc chính sách tuyển dụng và quản lý trực tiếp của Công ty TNHH TM Vạn An - nhà phân phối chính thức các nhãn hàng tiêu dùng như HiPP, Burine, Nutra Omega 3, Philips Avent, chịu trách nhiệm xây dựng lên kế hoạch các nội dung triển khai các tư liệu truyền thông cho nhãn hàng của Vạn An, làm việc với các bộ phận khác để đạt các mục tiêu về truyền thông và các chỉ số chuyển đổi được giao.

Các công việc chính:

1. Xây dựng chiến lược nội dung:

Nghiên cứu thị trường và đối tượng khách hàng mục tiêu để phát triển chiến lược nội dung hiệu quả, nhằm tối ưu hóa hiệu suất marketing.

Phối hợp với các bộ phận khác (như bộ phận quảng cáo, Social Media, trade …) để xây dựng chiến lược nội dung phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

2. Sản xuất và quản lý nội dung:

Viết, biên tập và tối ưu hóa các bài viết, blog, video bài đăng trên mạng xã hội, video hoặc hình ảnh với mục tiêu tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Đảm bảo rằng nội dung không chỉ hấp dẫn mà còn đáp ứng các tiêu chí của nền tảng và chiến lược quảng cáo.

Kết hợp với các bạn ads để đánh giá và đưa ra các phương án nội dung chuyển đổi cao nhất giúp tối ưu chi phí và doanh thu.

Chuẩn bị các kịch bản cho các phiên livestream của các nhãn hàng giúp tăng cường tỷ lệ chuyển đổi và tăng GMV phiên livestream.

3. Tối ưu hóa chiến dịch:

Phân tích kết quả các chiến dịch marketing (tỷ lệ chuyển đổi, traffic,ROAS, ROI) và điều chỉnh chiến lược nội dung để cải thiện hiệu suất.

Kiểm tra A/B các bài viết, tiêu đề, CTA (call to action), landing page để tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi.

Phân tích các phiên livestream để tối ưu kịch bản cải thiện nội dung.

4. Phân tích và báo cáo:

Sử dụng các công cụ phân tích (Google Analytics, Facebook Insights, Heat map...) để đo lường hiệu quả nội dung, báo cáo về các chỉ số quan trọng như lượng traffic, thời gian trên trang, tỷ lệ chuyển đổi, và ROI.

Đưa ra các khuyến nghị cải thiện chiến lược nội dung dựa trên các phân tích dữ liệu.

5. Tối ưu hóa nội dung cho các kênh phân phối:

Đảm bảo rằng nội dung được phân phối đúng thời điểm và trên các kênh thích hợp (website, mạng xã hội, email, etc.), nhằm tối đa hóa khả năng tiếp cận và hiệu quả.

Làm việc với các đối tác, influencer hoặc công ty quảng cáo để mở rộng phạm vi tiếp cận.

6. Quản lý ngân sách và chi phí:

Quản lý ngân sách cho các chiến dịch nội dung marketing, đảm bảo rằng các chiến dịch được triển khai hiệu quả và không vượt quá ngân sách đã định.

Kỹ năng viết lách tốt, có khả năng tạo ra nội dung sáng tạo và hấp dẫn.

Kỹ năng viết kịch bản các nội dung và nền tảng video ngắn giúp tăng chuyển đổi.

Kiến thức vững về SEO, SEM, Google Analytics và các công cụ marketing khác.

Kỹ năng phân tích dữ liệu và khả năng tối ưu hóa chiến lược dựa trên số liệu.

Kỹ năng quản lý thời gian và dự án hiệu quả.

Am hiểu về các kênh digital marketing (social media, email marketing, PPC, etc.).

Khả năng làm việc nhóm và phối hợp với các bộ phận khác.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Quyền lợi:

Mức lương từ 15-18 triệu.

Được học hỏi và làm việc trực tiếp với các chuyên gia đầu ngành, mở rộng kiến thức và kinh nghiệm.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng cho những cá nhân xuất sắc, với cơ hội được đề bạt lên các vị trí lãnh đạo cao cấp.

Cung cấp các chương trình đào tạo chuyên sâu và cơ hội phát triển liên tục để nâng cao kỹ năng quản lý và chuyên môn.

Chính sách làm việc linh hoạt, Khả năng làm việc từ xa hoặc linh hoạt giờ giấc để hỗ trợ cân bằng giữa công việc.

Được đóng BHXH, BHYT cũng như các quyền lợi theo đúng quy định của Luật lao động.

Được dùng sản phẩm của Công ty theo cơ chế đặc biệt.

Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An Thì Được Hưởng Những Gì

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán hàng / Kinh doanh, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An

