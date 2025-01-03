Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH SEMPIRE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH SEMPIRE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/02/2025
CÔNG TY TNHH SEMPIRE VIỆT NAM

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH SEMPIRE VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 21 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

CƠ HỘI PHÁT TRIỂN:
Cơ hội phát triển và thử thách các vị trí quản lý trong công ty mới.
Cơ hội phát triển bản thân không giới hạn thông qua các lớp/khóa đào tạo liên quan đến quản lý nhân sự, marketing, kinh doanh, phát triển bản thân,…đều đặn vào thứ 6 hằng tuần.
Cơ hội làm việc dưới sự hướng dẫn, dẫn dắt của CEO, người sáng lập để nâng cao khả năng tư duy, xử lý vấn đề.
Cơ hội được phát triển sự nghiệp kinh doanh bền vững cùng công ty.
Làm việc trong môi trường mở, trẻ trung, năng động.
Các chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép hằng năm, tổ chức sinh nhật cho CBNV, đi healing/du lịch theo công ty/theo team..chế độ tăng lương đều đặn hằng năm,...và các chế độ phúc lợi khác.
TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:
Nghiên cứu thị hiếu khách hàng nhằm đưa ra các nội dung, ý tưởng mới, nhằm tăng hiệu quả thu hút và tiếp cận khách hàng mục tiêu cho doanh nghiệp.
Thực hiện đánh giá, phân tích sản phẩm: Thị trường, đối thủ, …
Sáng tạo nội dung cho nhiều dạng bài (Ngắn, dài – trên 500 từ, kịch bản video, kịch bản phỏng vấn chuyên môn,…) trên các kênh thường dùng như: Mạng xã hội, tiktok, youtube, facebook,…
Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệmở vai trò viết/sáng tạo/xây dựng nội dung trên các nền tảng MXH.
Tốt nghiệp cácchuyên ngành học liên quan: Báo chí, truyền thông, quan hệ công chúng, marketing..HOẶC tự tích lũy kiến thức qua các khóa học liên quan.
Có kinh nghiệm phân tích sản phẩm vật lý và tệp khách hàng lẻ- Trựctiếpngười tiêu dùng.
Khả năng viết đa dạng các nội dung: Giới thiệu sản phẩm, Video, MC, Phỏng vấn chuyên gia, giới thiệu chuyên môn; Bài viết Social; Bài viết Ads,…
Ưu tiên nhưng khôngbắtbuộccó kinh nghiệm xây dựng nội dung liên quan đến: Dược phẩm, Y tế, mỹ phẩm, phòng khám, Spa, thẩm mỹ…
Yêu cầu có kỹ năng viết, văn phong chuyên nghiệp, sử dụng từ ngữ thành thạo và đa dạng, có thể viết được nhiều chủ đề khác nhau.
Có trách nhiệm đối với công việc, có thể chịu được áp lực và hoàn thành tốt mọi công việc được giao.
Vị trí này chúng tôi cần nhân sự bắt đầu làm việc từ tháng 02/2025do đó chúng tôi sẽ phản hồi những ứng viên phù hợp trong thời gian 1-3 ngày làm việc sau khi tiếp nhận hồ sơ.
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Y tế / Chăm sóc sức khỏe, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SEMPIRE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SEMPIRE VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 21 Tô Vĩnh Diện - Thanh Xuân - Hà Nội

