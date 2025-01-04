Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Triển khai chạy quảng cáo Facebook, Tiktok (Mảng tuyển dụng lao động phổ thông và các vị trị mass trên thị trường)

Theo dõi , đo lường và tối ưu ngân sách chạy quảng cáo, nghiên cứu chân dung của ứng viên tìm việc, tìm kiếm insight, từ đó đưa ra các thông điệp phù hợp với nhóm đối tượng cần tuyển dụng cho khách hàng

Đổi mới và trình bày các nền tảng và chiến dịch marketing mới

Dự báo tăng trưởng của chiến dịch marketing và tỷ suất lợi nhuận của các chiến dịch marketing

Trực tiếp triển khai và hỗ trợ các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Zalo, Google, Website...

Theo dõi, phân tích, thống kê các số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo

Lập báo cáo kết quả chạy quảng cáo hàng ngày, tuần, tháng

Phối hợp tổ chức các chiến dịch truyền thông, quảng cáo

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

Có khả năng phân tích tốt, nắm bắt được xu hướng, tâm lý người dùng internet theo từng lĩnh vực sản phẩm cần quảng cáo online

Có kinh nghiệm quảng cáo (marketing) theo các kênh quảng cáo Adwords, Facebook...

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 – 15.000.000

Được tạo điều kiện làm việc để sáng tạo và có cơ hội để phát huy tối đa năng lực bản thân

Thưởng cạnh tranh; thưởng quý, thưởng lễ tết, thưởng cuối năm...

Được tham gia vào một môi trường trẻ trung, năng động, đầy nhiệt huyết

Hưởng đầy đủ chế độ, BHXH, phúc lợi,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.