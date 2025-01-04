Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company
- Hồ Chí Minh: 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Triển khai chạy quảng cáo Facebook, Tiktok (Mảng tuyển dụng lao động phổ thông và các vị trị mass trên thị trường)
Theo dõi , đo lường và tối ưu ngân sách chạy quảng cáo, nghiên cứu chân dung của ứng viên tìm việc, tìm kiếm insight, từ đó đưa ra các thông điệp phù hợp với nhóm đối tượng cần tuyển dụng cho khách hàng
Đổi mới và trình bày các nền tảng và chiến dịch marketing mới
Dự báo tăng trưởng của chiến dịch marketing và tỷ suất lợi nhuận của các chiến dịch marketing
Trực tiếp triển khai và hỗ trợ các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Zalo, Google, Website...
Theo dõi, phân tích, thống kê các số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo
Lập báo cáo kết quả chạy quảng cáo hàng ngày, tuần, tháng
Phối hợp tổ chức các chiến dịch truyền thông, quảng cáo
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng phân tích tốt, nắm bắt được xu hướng, tâm lý người dùng internet theo từng lĩnh vực sản phẩm cần quảng cáo online
Có kinh nghiệm quảng cáo (marketing) theo các kênh quảng cáo Adwords, Facebook...
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được tạo điều kiện làm việc để sáng tạo và có cơ hội để phát huy tối đa năng lực bản thân
Thưởng cạnh tranh; thưởng quý, thưởng lễ tết, thưởng cuối năm...
Được tham gia vào một môi trường trẻ trung, năng động, đầy nhiệt huyết
Hưởng đầy đủ chế độ, BHXH, phúc lợi,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
