Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Công ty TNHH Wellness Lifestyle – D28 - NV 16, Ô số 15 KĐT Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Lên kế hoạch và chiến lược Digital Marketing:

• Lên kế hoạch và triển khai các chiến lược marketing trên các kênh kỹ thuật số để tăng cường nhận diện thương hiệu và doanh số bán hàng.

• Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng để xác định các cơ hội marketing mới.

2. Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) và quảng cáo trên các nền tảng tìm kiếm (SEM):

• Thực hiện các chiến dịch SEO để cải thiện thứ hạng website trên các công cụ tìm kiếm.

• Quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo Google Ads để đạt được hiệu quả cao nhất.

3. Chạy quảng cáo trên các nền tảng kỹ thuật số:

• Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, TikTok, YouTube, và các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki,...).

• Theo dõi và tối ưu hóa hiệu quả các chiến dịch quảng cáo để đạt được mục tiêu kinh doanh.

4. Phân tích và báo cáo hiệu quả chiến dịch:

• Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để đo lường và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing.

• Báo cáo kết quả và đề xuất các phương án cải tiến để tăng hiệu quả chiến dịch.

5. Hợp tác với các bộ phận khác:

• Phối hợp với các bộ phận khác như Sales, Thiết kế, và Chăm sóc khách hàng để đảm bảo các chiến dịch marketing được thực hiện hiệu quả và đồng bộ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành thực phẩm chức năng và thực phẩm bổ sung.

• Hiểu biết sâu về SEO, SEM, Google Analytics, Facebook Ads, TikTok Ads, YouTube Ads, và các công cụ quản lý mạng xã hội khác.

• Có kinh nghiệm chạy quảng cáo trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki,...

• Kỹ năng viết và sáng tạo nội dung tốt.

• Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

• Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

• Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

• Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật: Tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Chế độ phụ cấp tiền ăn trưa, các khoản công tác phí theo chính sách Công ty.

• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.

• Được đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin