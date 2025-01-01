Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần mcorp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 187 Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Nghiên cứu tìm kiếm idea hot trend, phân tích thị trường, ngành tìm kiếm sản phẩm vật lý, sản phẩm e-com.

Phân tích đánh giá, xây dựng các chiến dịch marketing sản phẩm.

Biên tập, xây dựng Content Marketing cho sản phẩm phụ trách (content sản phẩm, content quảng cáo, facebook page).

Thực hiện Marketing sản phẩm trên các nền tảng quảng cáo Facebook, Google

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các bạn sinh viên năm 4 hoặc sắp ra trường thuộc các nhóm ngành có chuyên môn: Marketing, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh,...

Có hiểu biết, kiến thức về sale & marketing sản phẩm; Facebook Ads, Google Ads, SEO;

Tiếng Anh: tương đương TOEIC từ 650 hoặc IELTS 6.0;

Tư duy logic, kỹ năng phân tích thị trường, sản phẩm;

Có thể sử dụng một số phần mềm biên tập ảnh, clip là một lợi thế.

Có thể lên công ty tối thiểu 7 -8 buổi/tuần đối với vị trí CTV Part-time

Tại Công ty cổ phần mcorp Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

CTV Full - time: lc: 6tr + thưởng + phụ cấp

CTV Part -time: 30k/h - tính theo giờ làm thực tế

Các chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định pháp luật.

Cơ hội được trở thành nhân viên chính thức

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thoải mái, đồng nghiệp dễ gần, thân thiện luôn hỗ trợ nhiệt tình

Tham gia các hoạt động của công ty: team building, du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần mcorp Việt Nam

