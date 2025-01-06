Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Giáo Dục Và Truyền Thông HC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc: Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Xây dựng, triển khai và quản lý các chiến dịch quảng cáo Google Ads (Search, Display, Video, Shopping, v.v.) nhằm đạt được mục tiêu về doanh số hoặc thu hút khách hàng tiềm năng.

Lên kế hoạch từ khóa, thiết lập chiến dịch quảng cáo, và tối ưu hóa quảng cáo để đạt được chỉ số hiệu quả cao nhất.

Theo dõi, phân tích và tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch dựa trên các chỉ số (CPC, CTR, CPA, ROAS, Quality Score).

Thiết lập và quản lý Google Tag Manager, Google Analytics và theo dõi sự kiện để đo lường hiệu quả chuyển đổi và hành vi khách hàng.

Phối hợp với bộ phận thiết kế và content để tạo ra nội dung quảng cáo hấp dẫn và đúng với yêu cầu của từng chiến dịch.

Thực hiện A/B testing để cải thiện nội dung quảng cáo, từ khóa và nhắm đúng đối tượng mục tiêu.

Báo cáo định kỳ và chi tiết về hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo và đưa ra các đề xuất cải thiện.

Cập nhật và áp dụng các xu hướng mới trong lĩnh vực Google Ads, các chính sách mới của Google để tối ưu hóa kết quả quảng cáo.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm chạy quảng cáo Google Ads, ưu tiên có kinh nghiệm trong nhiều loại chiến dịch (Search, Display, Video).

Hiểu biết về các chỉ số hiệu suất quảng cáo (CPC, CTR, CPA, ROAS) và cách tối ưu hóa các chỉ số này.

Kinh nghiệm sử dụng Google Ads, Google Analytics, Google Tag Manager, Google Data Studio.

Kỹ năng lập kế hoạch từ khóa và tối ưu hóa chiến dịch dựa trên nghiên cứu từ khóa, phân tích thị trường.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt, có khả năng phối hợp với các bộ phận khác như thiết kế và content để đạt được mục tiêu quảng cáo.

Tư duy phân tích dữ liệu tốt, có khả năng đọc và phân tích báo cáo từ các công cụ như Google Analytics, và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Google Ads, Google Analytics.

Kỹ năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc tốt.

Sản phẩm của công ty tham khảo tại website: https://daihoconline.edu.vn/

Thu nhập: 12,000,000 - 18,000,000

Lương tháng 13, BHXH

Được nghỉ các ngày lễ theo quy định của luật Lao động và các ngày nghỉ lễ khác theo quy chế của ngành.

Được hưởng các chế độ đãi ngộ riêng theo quy định của Công ty.

Tham gia các hoạt động, du lịch của công ty

