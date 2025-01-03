Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT AI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: i 04TT01HD – Mon City, Hàm Nghi, P. Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

-Hỗ trợ đội ngũ Marketing trong việc lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các kênh truyền thông số như Facebook, Google, LinkedIn, và Email Marketing.

- Đăng các bài viết trên mạng xã hội, website và blog của công ty.

-Tham gia vào các cuộc họp đội nhóm và đóng góp ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch marketing.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Đang là sinh viên năm thứ 3, 4 các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

-Có kiến thức cơ bản về Digital Marketing, dịch vụ quảng cáo

-Yêu thích sáng tạo nội dung, có tư duy logic và kỹ năng phân tích tốt.

-Chăm chỉ, ham học hỏi và sẵn sàng thử thách trong môi trường chuyên nghiệp.

-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng như canva, chat gpt, wordpress

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT AI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ lương thực tập 2 triệu đồng/ tháng cộng thưởng hợp đồng mới và có cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu thể hiện tốt.

-Được đào tạo và hướng dẫn chi tiết về các kỹ năng Digital Marketing, AI Marketing.

-Tham gia các buổi đào tạo, workshop nâng cao kỹ năng chuyên môn.

-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, tạo điều kiện phát triển và học hỏi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT AI GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.