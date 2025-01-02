Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG VIÊN VĂN HÓA MƯỜNG HOA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa King Palace, 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing

Lên kế hoạch, triển khai và theo dõi các hoạt động Digital Marketing cho sản phẩm, dịch vụ, các chương trình truyền thông theo định hướng của công ty trên các kênh Online.

Triển khai các chiến dịch quảng bá và xây dựng thương hiệu qua các công cụ Digital Marketing (SEO/SEM, Online Advertising, Email Marketing, Mobile Marketing, Social Media, SMS Marketing, Affiliate Marketing...)

Quản lý và tối ưu hóa về mặt chi phí cho các chiến dịch.

Nắm rõ quy định kỹ thuật của từng kênh digital để tối ưu hóa nội dung, hình ảnh và chất lượng quảng cáo.

Tìm kiếm các khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online.

Xử lý các vấn đề liên quan đến hình ảnh, kỹ thuật, âm thanh như làm clip, sản xuất nội dung.

Xây dựng, quản lý fanpage, landing page, website vệ tinh, youtube... để phục vụ mục tiêu bán hàng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận và BLĐ Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Kinh tế, Quản trị hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng tiếng Anh.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực BĐS.

Thành thạo thiết kế Powerpoint, Canva, Excel, Word.

Có tư duy chiến lược, tư duy phân tích.

Sáng tạo, kiên trì, thẩm mỹ tốt.

Tác phong chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG VIÊN VĂN HÓA MƯỜNG HOA Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, có lộ trình thăng tiến.

Chính sách đãi ngộ công bằng, tương xứng.

Lương thưởng cạnh tranh; Xem xét điều chỉnh lương 02 lần/năm.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các Bệnh viện uy tín.

Cơ hội tham gia các hoạt động teambuilding kết nối.

Được tham gia các chương trình Đào tạo phát triển nội bộ và bên ngoài Tập đoàn.

Nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Mức lương: theo năng lực.

Khen thưởng nhân viên xuất sắc và quản lý xuất sắc quý.

Được hưởng chính sách dịch vụ giá ưu đãi hoặc miễn phí trong chuỗi hệ thống khách sạn cao cấp của Alphanam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG VIÊN VĂN HÓA MƯỜNG HOA

