Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Retail Marketing (tiếp thị bán lẻ) là bộ phận quan trọng trong doanh nghiệp, đặc biệt đối với các ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), bán lẻ và chuỗi cửa hàng. Chức năng và nhiệm vụ của bộ phận này bao gồm:

1. Xây dựng và thực hiện chiến lược tiếp thị tại điểm bán

• Thiết kế chiến lược tiếp thị: Phối hợp với các phòng ban để lên kế hoạch tiếp thị nhằm tăng doanh số tại các điểm bán.

• Triển khai hoạt động marketing tại điểm bán: Tổ chức các chương trình khuyến mãi, trưng bày sản phẩm, và các hoạt động tương tác để thu hút khách hàng.

2. Quản lý hình ảnh và trải nghiệm tại điểm bán

• Thiết kế không gian bán hàng: Tối ưu hóa không gian trưng bày để nâng cao trải nghiệm mua sắm.

• Kiểm soát hình ảnh thương hiệu: Đảm bảo các điểm bán tuân thủ đúng nhận diện thương hiệu (logo, màu sắc, thông điệp).

3. Phân tích và đánh giá hiệu quả bán lẻ

• Phân tích dữ liệu bán hàng: Đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing, sản phẩm bán chạy, và hành vi khách hàng.