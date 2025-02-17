Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH 1986 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 112 Nguyễn Văn Tuyết,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Lên lịch biên tập nội dung daily cho hệ thống kênh của thương hiệu

Xây dựng nội dung đa kênh, thông điệp truyền thông: Facebook, Tiktok, Zalo OA...

Triển khai chiến dịch SEO website theo kế hoạch có sẵn

Đo lường, phân tích hiệu quả các kênh truyền thông

Phối hợp với team để đưa ra kế hoạch triển khai cụ thể

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của phòng Marketing

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng sáng tạo nội dung, hiểu biết về xu hướng trên mạng xã hội.

Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.

Tìm hiểu và nghiên cứu trending trên nền tảng mạng xã hội để áp dụng vào content.

Năng động, nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm với công việc

Tại Công Ty TNHH 1986 Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại hệ thống Quán Nhậu lớn nhất Hà Nội (hiện tại 16 cơ sở), môi trường trẻ

Được cung cấp đầy đủ tài nguyên, ngân sách hỗ trợ triển khai công việc.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định công ty.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn về MKT.

Cơ hội được kết nối, mở rộng mối quan hệ, làm việc cùng nhiều đối tác lớn: Vingroup, Grab,...

Văn phòng xịn sò: máy matxa, nghỉ ngơi sô-pha tủ lạnh đủ đồ ăn, đồ uống.

Thời gian làm việc: 9:00 - 17:00 từ Thứ 2-7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH 1986 Việt Nam

