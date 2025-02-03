Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Fullhouse làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Fullhouse
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Fullhouse

Digital Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Fullhouse

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 18

- TT30 KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

• Xây dựng (Content, Edit, Quay dựng) các nội dung bằng video, bài viết trên các trang Facebook,Zalo, Tiktok, Youtube (Mảng thiết kế – kiến trúc – nội thất)
• Xây dựng nội dung – viết bài chăm sóc Website, bài SEO.
• Lên ý tưởng, xây dựng kịch bản video truyền thông.
• Viết bài content theo nội dung cấp trên yêu cầu.
• Quản lý, xây dựng hình ảnh công ty trên các trang mạng xã hội.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm công việc content marketing (hiểu biết lĩnh vực thiết kế – kiến trúc – nội thất là một lợi thế)
• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành Báo chí, Truyền thông, Quan hệ công chúng, quản trị kinh doanh, marketing, … và ngành nghề có liên quan
• Ứng viên có kinh nghiệm trong mảng nội thất
• Khả năng lập kế hoạch và kiểm soát công việc theo mục tiêu
• Tư duy logic và năng lực thẩm mỹ về hình ảnh
• Có kinh nghiệm xây dựng hình ảnh brand sản phẩm và các công việc: xây dựng nội dung, media production, PR KOL, báo chí, ...

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Fullhouse Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Từ 8 triệu – 12 triệu/tháng
• Thưởng các ngày lễ, Tết trong năm
• Tham gia các chương trình du lịch hàng năm
• Chế độ BHXH, nghỉ phép,...và tất cả các chế độ khác theo quy định của nhà nước
• Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Fullhouse

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Fullhouse

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Fullhouse

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: LK 754 - DV 16 Khu Hàng Bè, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

