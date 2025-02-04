Tuyển Digital Marketing [HN-Startup] JoyHub làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9 - Tòa Detech Tower II, 107 Nguyễn Phong Sắc, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

- Xây dựng kế hoạch Quảng cáo trên các kênh: Facebook, Google,... cho các sản phẩm và dự án của Công ty.

- Triển khai, theo dõi và tối ưu quảng cáo trên các kênh: Facebook, Google,... cho các sản phẩm và dự án của Công ty.

- Đo lường, báo cáo hiệu quả Công việc hàng Tuần, hàng Tháng.

- Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo tiến độ công việc và kết quả đề ra

- Thực hiện công việc theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

THỜI GIAN LÀM VIỆC:

- Full-time: + Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:30, nghỉ trưa từ 12:00 - 13:30.

+ Thứ 7: 08:00 - 12:00

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có thể đi làm luôn.

- Độ tuổi ứng viên từ 21 - 25 tuổi (sinh năm 2000 - 2004)

- Có laptop cá nhân.

- Có kiến thức về Facebook Ads, Google Ads là một lợi thế; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm

- Có tư duy cơ bản về Marketing, chưa có kinh nghiệm được đào tạo chuyên sâu.

- Theo học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin...

- Kỹ năng làm việc nhóm/độc lập tốt; yêu thích môi trường start-up agency

Tại [HN-Startup] JoyHub Thì Được Hưởng Những Gì

- Trợ cấp: 3.000.000đ – 4.000.000đ/tháng (được offer theo năng lực tại buổi PV)

- Sau 2 tháng TTS được lên nhân viên chính thức:

- Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật: nghỉ phép 12 ngày/1 năm, thưởng lễ Tết, tháng lương thứ 13, đóng Bảo hiểm y tế + Bảo hiểm thất nghiệp + Bảo hiểm xã hội.

- Được quyền đề xuất các nguồn lực hỗ trợ, các giải pháp để hoàn thành công việc cho dự án.

- Môi trường startup với nhân sự genZ trẻ trung, năng động, sếp tâm lý, bánh kẹo trà sữa liên miên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại [HN-Startup] JoyHub

