Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC JAPI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 229 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phụ trách lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch Google Ads.

Tạo và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo.

Phân tích và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo.

Sử dụng Google Ads để thúc đẩy nhiều chiến dịch marketing online khác nhau.

Phân tích và tối ưu hóa các chiến dịch PPC.

Quản lý và tối ưu hóa chiến dịch hiển thị trên nhiều thiết bị.

Phát triển các chiến lược PPC để tăng khả năng hiển thị trực tuyến của sản phẩm, dịch vụ.

Hợp tác với nhóm marketing và các phòng ban liên quan để tham gia các chiến dịch tiếp thị đa kênh, quảng cáo và truyền thông hiệu quả.

Chịu trách nhiệm phát triển và nâng cao hiệu quả marketing trước ban Giám Đốc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp từ Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, CNTT hoặc liên quan.

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm chạy thực tế về mảng Google Adwords

Kỹ năng phân tích thông tin.

Kỹ năng quản lý ngân sách (cho hoạt động chạy quảng cáo, tiếp thị).

Khả năng tập trung và chịu được áp lực công việc.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC JAPI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000VNĐ – 15.000.000VNĐ + % doanh thu

Ăn trưa tại văn phòng.

Thưởng định kỳ / đột xuất theo quyết định của Ban Giám đốc.

Tham gia đầy đủ các chế độ (BHXH, BHYT, BHTN...) theo quy định hiện hành.

Thưởng định kỳ theo các ngày lễ, thưởng năm theo KQSXKD của Công ty.

Tham gia các hoạt động tập thể và du lịch hằng năm.

Môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện, đồng nghiệp năng động và sẵn sàng hỗ trợ, tinh thần phối hợp làm việc nhóm cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC JAPI

