Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 713 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

1. Nhóm công việc chính mà bạn sẽ đảm nhiệm:
Xây dựng Content Plan chi tiết hàng tháng và theo từng chiến dịch; đảm bảo nội dung đa dạng, phù hợp với mục tiêu marketing và đối tượng mục tiêu; lập báo cáo đánh giá hiệu quả công việc, phân tích số liệu và đề xuất cải tiến.
Viết nội dung sáng tạo cho các kênh online (mạng xã hội, website, blog); lên ý tưởng và viết kịch bản video đảm bảo tính viral, thu hút; phối hợp với team Media để sản xuất hình ảnh, video chất lượng cao.
Xây dựng và duy trì cộng đồng trực tuyến trên các nền tảng MXH; nắm bắt xu hướng mới, tạo nội dung bắt trend thu hút cộng đồng; thúc đẩy thảo luận và tương tác giữa các thành viên trong cộng đồng.
Phối hợp với team Digital thực hiện chiến dịch quảng cáo trên đa nền tảng; thực hiện các công việc hỗ trợ cho quá trình sản xuất nội dung (tìm kiếm mẫu, makeup artist, studio…).
2. Nhóm công việc hỗ trợ: Ngoài ra, bạn sẽ thực hiện một số công việc viết và sản xuất nội dung khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kinh nghiệm: Nếu có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên về viết và sản xuất nội dung trong lĩnh vực làm đẹp hoặc các lĩnh vực tương đương, bạn có thể hoàn toàn tự tin để trở thành một mảnh ghép trong gia đình Gena.
2. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, Gena ưu tiên một trong những chuyên ngành Quảng cáo, Marketing, Content Marketing, Advertising hoặc lĩnh vực liên quan.
3. Năng lực và kiến thức: Để thực hiện công việc với chất lượng và sự chuyên nghiệp cao nhất, chúng tôi mong muốn bạn sẽ có những năng lực sau:
Hiểu rõ về các nền tảng mạng xã hội và cách thức hoạt động của chúng. Có khả năng xây dựng và triển khai các hoạt động, nội dung trending dành cho gen Z trên các nền tảng cộng đồng online;
Tư duy logic, lập luận tốt, khả năng linh hoạt xử lý các vấn đề phát sinh.
Kỹ năng viết tốt, ngôn ngữ đa dạng, sáng tạo, có khả năng tạo ra nội dung ấn tượng, phù hợp với từng nền tảng và đối tượng mục tiêu (đặc biệt là giới trẻ Gen Z).
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
4. Tính cách: Gena xây dựng văn hóa Công ty dựa trên 5 DNA là: Trung thực, Trách nhiệm, Học tập, Đổi mới và Gắn kết, chúng tôi tin tưởng rằng nếu hội tụ đầy đủ 5 tính cách này, bạn sẽ có cơ hội tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời của Gena.
5. Một số mong muốn khác: Chúng tôi cần bạn có khả năng làm việc với cường độ cao, tuân thủ theo quy trình, mong muốn gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thời gian làm việc: 8h30 – 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6; 8h30 – 12h30 sáng thứ 7 (Nghỉ chiều thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần, sáng thứ 7 làm việc online).
2. Địa điểm làm việc: Số 713 Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội.
3. Thu nhập: Lên đến 11 triệu đồng/tháng, bao gồm:
Lương cứng: 8 – 11 triệu đồng/tháng (Gross); Xét tăng lương định kỳ 2 lần/năm;
Thưởng KPI hiệu quả công việc hàng tháng;
Các khoản thưởng khác: Theo quy chế thi đua khen thưởng của công ty.
4. Xét tăng lương: Bạn được xét duyệt tăng lương 2 lần/năm theo hiệu quả công việc và phát triển năng lực bản thân.
5. Các chế độ hưởng theo quy định của Luật lao động:
Nghỉ phép: 12 ngày/năm, hưởng theo tỷ lệ làm việc thực tế trong năm;
BHXH: Được tham gia sau thời gian thử việc theo quy định của Luật lao động;
Chế độ nghỉ ngơi: Nghỉ Lễ - Tết, nghỉ chế độ (hiếu, hỉ) theo quy định của Luật lao động;
Nghỉ ngày “đèn đỏ” với nhân sự nữ: 90 phút/tháng hưởng nguyên lương;
Các chế độ khác như nuôi con nhỏ, lương làm thêm…: Hưởng theo quy định của Luật lao động.
6. Phúc lợi của Công ty dành cho bạn:
Ăn trưa: 40.000 đồng/ngày làm việc (Ăn tối: 40.000 đồng/ngày tăng ca quá 02 giờ);
Chế độ ăn nhẹ: 150.000 đồng/tháng (Quy đổi thành đồ ăn nhẹ và đồ uống tại văn phòng);
Chế độ trà chiều: 60.000 đồng/tháng (Quy đổi thành đồ uống vào ngày trùng);
Miễn phí gửi xe máy;
Thưởng các ngày Lễ - Tết (Tết dương lịch; 1/5; 2/9);
Quà các ngày kỷ niệm (Sinh nhật, kết hôn, 8/3, 20/10, trung thu…);
Quà thăm hỏi (Ốm đau, thai sản, việc hiếu);
Nghỉ tái tạo sức lao động; Khám sức khỏe tổng quát và bệnh nghề nghiệp hàng năm;
Tham gia các hoạt động nội bộ theo quy định của công ty: Du lịch hè, team building, tiệc kỷ niệm…
Mua sản phẩm của Công ty với giá ưu đãi.
7. Chế độ học tập, phát triển:
Đến với Gena, bạn sẽ có cơ hội được học tập, phát triển bản thân và thăng tiến theo một lộ trình bài bản; Văn hóa “Học tập” của Gena xuất phát từ niềm tin “Kiến thức là hành trang vô giá. Chúng tôi nuôi dưỡng tinh thần học hỏi không ngừng, vì đó là chìa khóa của phát triển bền vững”

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 3 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

