Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11, Tòa TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Lên kế hoạch như một tướng quân: Lên kế hoạch và triển khai các chiến lược marketing tăng trưởng từ A đến Z nhằm tăng số lượng tài khoản đăng ký và thu hút khách hàng tiềm năng (mục tiêu là không chỉ tăng mà còn "bùng nổ").

Chạy số liệu như một tay đua công thức 1: Phân tích số liệu, đánh giá hiệu quả từng chiến dịch bằng các công cụ như Google Analytics, CRM... để biết chiến dịch nào đang dần đầu và chiến dịch nào cần luyện tập thêm.

Tối ưu hóa hành trình khách hàng, từ quảng cáo đến trang đích và quy trình chuyển đổi – đảm bảo không bỏ sót bất kỳ cơ hội nào, để mỗi cú click đều mang giá trị và ý nghĩa của riêng nó.

Phối hợp chặt chẽ với team Creative và Designer để tạo ra những chiến dịch hợp thời nhưng không thiếu tính chuyên nghiệp. Ai bảo số má không thể sáng tạo?

Luôn cập nhật xu hướng thị trường và tìm cách tiếp cận mới. Không cần đi nhanh hơn ai, mỗi ngày đều khác hơn ngày hôm trước là được.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên

1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, từng "lăn lộn" với đủ loại chiến dịch.

Thành thạo biết chơi đùa với Google Analytics, CRM và các nền tảng quảng cáo.

Thích thử nghiệm, không sợ sai. Có đủ kiến thức nền tảng để biết đâu là giới hạn nhưng cũng sẵn sàng thử thách vượt mọi giới hạn.

Biết lập kế hoạch, nhưng cũng sẵn sàng điều chỉnh nhanh khi phù hợp.

Kỹ năng teamwork đỉnh chóp. Một cây làm chẳng nên non, nhiều cây chụm lại chưa chắc nên non nhưng cũng nên chuyện.

Tinh thần máu lửa, hạt nhài hay hạt vải không quan trọng, chỉ cần không ngại khó khăn, luôn sẵn sàng đương đầu với các thử thách mới.

Tài chính thú vị nhưng cũng khá phức tạp. Công việc sẽ dễ thở hơn nếu bạn có chút kinh nghiệm trong ngành tài chính, chứng khoán. Hoặc bạn học hành siêu nhanh, nắm bắt siêu tốt trong một thời gian ngắn thì CSI sẵn sàng đào tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng đến 15.000.000VNĐ/tháng;

Được tham gia các buổi đào tạo nội bộ do Công ty tổ chức (về chuyên môn nghiệp vụ: Tài chính, chứng khoán, ngoại ngữ ...) và các khóa đào tạo do Công ty đài thọ chi phí nhằm phát triển kỹ năng của bản thân và nâng cao kiến thức chuyên ngành;

Tham gia bảo hiểm theo chế độ của Luật lao động, khám sức khỏe định kỳ, team building định kì theo tháng/quý/năm, nghỉ lễ tết/nghỉ phép có lương theo Quy định của Pháp luật, quà tặng/tiền mặt + tham gia các hoạt động trong các dịp lễ Tết: Tết âm lịch, tết dương lịch, 08/3, 30/4 & 1/5, Trung thu, 2/9, 20/10...

Môi trường làm việc văn minh, lịch sự, được tạo điều kiện để phát huy hết khả năng, không hạn chế ý tưởng, sáng tạo, công nghệ mới để áp dụng vào công việc. Mọi ý tưởng, đề xuất cải tiến công việc đều sẵn sàng được tiếp nhận, ủng hộ, khen thưởng nếu có tính khả thi và có thể đóng góp vào sự phát triển chung của công ty...;

Được hưởng hoa hồng hấp dẫn nếu như phát triển được thêm mạng lưới khách hàng cho công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

