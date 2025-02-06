Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm soát các hoạt động Digital Marketing: Xây dựng chiến lược, chiến lược Marketing cho sản phẩm , các chương trình truyền thông, promotion theo định hướng công ty tại thị trường Đức.

Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên các kênh Online: Google, Facebook, Zalo, Linked In,...

Lập kế hoạch, điều phối, phối hợp với Content Marketing để phát triển các kênh Marketing Online đảm bảo các kết quả đã đặt ra.

Triển khai các chiến dịch quảng bá và xây dựng thương hiệu qua các công cụ Digital Marketing (SEO/SEM, Online Advertising, Email Marketing, Mobile

Marketing, Social Media, SMS Marketing, Affiliate Marketing...), bao gồm cả triển khai thử nghiệm và đánh giá kết quả.

Nắm rõ quy định kỹ thuật của từng kênh digital để tối ưu hóa nội dung, hình ảnh và chất lượng quảng cáo.

Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin...

Biết tiếng Đức và hiểu biết về thị trường Đức

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Chăm chỉ, nhanh nhẹn, sáng tạo

Có kiến thức về SEO, Google Analylist và webmaster Tool là một lợi thế

Hiểu được thế nào là SEO thế nào là nội dung chuẩn SEO,... là một lợi thế

Có khả năng nắm bắt nhanh về các sản phẩm Giáo dục

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15-18tr/tháng + phụ cấp ăn trưa và gửi xe

Tham gia BHXH, bảo hiểm Bảo Việt cho CBNV sau thời gian thử việc

Được hưởng các chế độ đầy đủ theo luật lao động

Thưởng các ngày Lễ, quà nhân dịp sinh nhật và các ngày Lễ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin