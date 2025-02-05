Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ TP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 tháp A, tòa Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo (Google Ads, Facebook Ads, Unity, Tiktok,...) cho sản phẩm Mobile App trên thị trường Global.

Lên ý tưởng, xây dựng nội dung và phối hợp với team Creative Marketing sản xuất content quảng cáo.

Theo dõi, thống kê, phân tích chỉ số, đánh giá tình hình để xác định vấn đề và tối ưu hiệu quả quảng cáo, mang lại user chất lượng cao.

Nghiên cứu và thử nghiệm các chiến lược về phương pháp chạy, công cụ, network,... để tăng quy mô và hiệu quả quảng cáo.

Nghiên cứu thị trường, đối thủ và người dùng để nắm bắt xu hướng, tìm ra các insight, idea quảng cáo hiệu quả và áp dụng vào chiến lược marketing cho sản phẩm.

Chủ động làm việc với các đối tác cung cấp quảng cáo để tối ưu chiến dịch theo đúng mục tiêu đặt ra.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm vận hành quảng cáo ít nhất 1 network là lợi thế: Facebook, Google, Tik Tok,...

Có kỹ năng nghiên cứu thị trường, đối thủ và người dùng.

Tư duy logic tốt; kỹ năng tổng hợp, phân tích và đánh giá dữ liệu tốt; khả năng nhìn nhận và xử lý vấn đề tốt.

Có khả năng quản lý công việc; teamwork tốt và có thể duy trì, phát triển mối quan hệ làm việc tốt với nhiều bên liên quan.

Có tinh thần tự học hỏi và phát triển bản thân; cẩn thận, trách nhiệm, nghiêm túc với công việc.

Gu thẩm mỹ tốt, có sense về marketing và creative.

Sáng tạo, nhạy bén, bắt trend nhanh.

Giao tiếp tiếng Anh tốt để làm việc với các đối tác nước ngoài, lên content cho thị trường nước ngoài.

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

Tại Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ TP Thì Được Hưởng Những Gì

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Được nghiên cứu và thử nghiệm các kỹ thuật chạy quảng cáo mới nhất

Có cơ hội được vận hành ngân sách lớn: 150K$/ tháng

Được làm việc với các network lớn nhất thị trường: Google, Facebook, Tiktok, Unity, Mintegral,...

Hướng dẫn và hiểu tư duy tối ưu hiệu quả quảng cáo và lập kế hoạch Digital Marketing.

Nghiên cứu và phát triển tư duy về insight khách hàng, hướng tiếp cận khách hàng

Hoàn thiện tư duy về performance marketing, đọc hiểu cũng như khai thác tốt số liệu của quảng cáo.

QUYỀN LỢI

Cơ chế thưởng Commission theo KPI không giới hạn thu nhập.

thưởng Commission theo KPI không giới

Thử việc 02 tháng hưởng 100% mức lương chính thức.

Thử việc 02 tháng hưởng 100%

Thưởng + Review lương 2 lần/năm.

Trợ cấp tiền ăn trưa khi là nhân viên thử việc.

Trợ cấp tiền ăn trưa

3 Lý do bạn chọn TP Entertainment:

1 là bạn có cơ hội phát triển bản thân thần tốc:

Môi trường TP Entertainment luôn phát huy hết điểm mạnh và khả năng sáng tạo của bạn, nhờ đó bạn có cơ hội được tỏa sáng.

Được làm việc và coaching trực tiếp bởi leader giàu kinh nghiệm.

2 là bạn có cơ hội tăng thu nhập không giới hạn:

Những đóng góp của bạn luôn được công ty ghi nhận rõ ràng nhờ đó thu nhập của bạn được cải thiện nhanh chóng và không giới hạn.

3 là môi trường làm việc cực thích:

Văn hoá công ty đậm đà sâu sắc với 4 giá trị cốt lõi: Hiệu quả, sáng tạo, lấy khách hàng là trung tâm, nhân văn.

Làm việc tại công ty công nghệ hàng đầu về Mobile app với môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện, sáng tạo.

Khu vực pantry rộng rãi để giải trí, ăn uống giữa giờ, ăn trưa và tổ chức các hoạt động nội bộ.

Tham gia các hoạt động vui chơi thể thao hàng ngày tại công ty

Ngoài ra bạn được hưởng các chính sách đãi ngộ của công ty như:

Vé xe tháng, thiết bị làm việc.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Du lịch hàng năm, dã ngoại hàng quý cùng người thân.

Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước khi là nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ TP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin