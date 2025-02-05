Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hải Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 1 Ngõ 495, Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị nội dung cho các kênh facebook, youtube, tiktok

- Xây dựng nội dung kịch bản video, review sản phẩm của công ty

- Kết hợp với bộ phận SEO để xây dựng content chuẩn SEO cho website

- Theo dõi, phân tích hiệu quả nội dung và báo cáo kết quả

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phát triển page, tiktok

- Có kỹ năng phát triển group facebook

- Đam mê xây dựng video là một lợi thế

- Có khả năng hợp tác phối hợp làm việc theo nhóm.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hải Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 8 - 12 triệu

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, nghỉ phép năm.

- Phúc lợi sinh nhật, ngày hiếu - hỷ.

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

- Đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, đầy nhiệt huyết, sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc, phát huy khả năng sáng tạo và lợi thế của bản thân.

- Thời gian làm việc : 8h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hải Minh

