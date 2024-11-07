Tuyển Content Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 3C Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Chiến lược nội dung và Định hướng sáng tạo

Phát triển ý tưởng, chiến lược sáng tạo cho các nội dung video bao gồm hình ảnh, clip, và hoạt hình để phù hợp với mục tiêu thương hiệu và sở thích của khán giả.

Hướng dẫn đội ngũ sản xuất trong việc xây dựng kịch bản, lên kế hoạch để tạo ra các sản phẩm video chất lượng cao, phù hợp với tầm nhìn của công ty.

2. Giám sát Sản xuất và Biên tập Video

Dẫn dắt quá trình biên tập và hậu kỳ để đảm bảo mỗi video được trau chuốt, đạt tiêu chuẩn cao và tuân theo kịch bản, chiến lược nội dung.

Giám sát việc thiết kế các hoạt hình dựa trên ý tưởng kịch bản, đảm bảo sự phù hợp với phong cách và thông điệp hình ảnh của thương hiệu.

Theo dõi xu hướng video trên các nền tảng như YouTube để tạo ra nội dung hấp dẫn với khán giả mục tiêu.

3. Quay phim và Quản lý Studio

Giám sát toàn bộ các hoạt động quay phim, đảm bảo tuân thủ kịch bản và mục tiêu sản xuất.

Quản lý và bảo trì toàn bộ thiết bị trong studio, đảm bảo sẵn sàng cho các buổi quay và phối hợp sửa chữa hoặc nâng cấp khi cần thiết.

4. Hợp tác nhóm và Lãnh đạo dự án

Phối hợp chặt chẽ với các biên tập viên, animator, và các thành viên trong đội sản xuất để đạt được mục tiêu của dự án.

Cung cấp sự hỗ trợ và hướng dẫn cho đội ngũ, thúc đẩy sự sáng tạo và chất lượng trong quá trình sản xuất video.

5. Các nhiệm vụ khác

Hỗ trợ trưởng bộ phận và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao để giúp đạt được mục tiêu của bộ phận và công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các ngành Nghệ thuật, Đồ họa Đa phương tiện, Sản xuất phim hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong vai trò đạo diễn video, sản xuất hoặc các vị trí tương đương, có kinh nghiệm thực tiễn trong biên tập video và làm hoạt hình.

Portfolio mạnh mẽ thể hiện tầm nhìn sáng tạo, khả năng kể chuyện và kỹ năng kỹ thuật trong sản xuất video.

Thành thạo các phần mềm thiết kế, chỉnh sửa ảnh và video (như Premiere, After Effects, Camtasia, Photoshop, Illustrator).

Có khả năng cập nhật xu hướng video và tạo ra nội dung hấp dẫn với khán giả.

Kỹ năng lãnh đạo xuất sắc, với nhiệt huyết trong việc cố vấn và hỗ trợ thành viên trong nhóm.

Sáng tạo, chi tiết và chủ động, có đam mê học hỏi và nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng mọi quyền lợi theo chính sách đãi ngộ từ công ty (bảo hiểm sức khỏe cao cấp, du lịch hàng năm,....)

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, tạo điều kiện phát triển sự nghiệp

Được hướng dẫn, đào tạo và tham gia việc huấn luyện tại công ty

Nhiều phúc lợi khác khi gia nhập vào đội ngũ nhân sự năng động của MAS

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)

