Tuyển Quản lý thiết kế Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Ago làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Ago
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Ago

Quản lý thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý thiết kế Tại Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Ago

Mức lương
17 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 11 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Quản lý thiết kế Với Mức Lương 17 - 25 Triệu

Tham gia họp để thống nhất phương án thiết kế, nhận thông tin, phân công công việc từ cấp trên.
Chịu trách nhiệm chính trong vấn đề đưa ra phương án thiết kế sơ bộ, tổng mặt bằng ...
Lập tiến độ chi tiết thực hiện dự án phần thiết kế kiến trúc.
Triển khai thiết kế theo tiến độ và kế hoạch đã được thống nhất đến nhân sự liên quan.
Giám sát tiến độ, chất lượng của hồ sơ trong quá trình triển khai thiết kế.
Kiểm tra, hướng dẫn team thực hiện trong quá trình thiết kế.
Điều phối, kết nối các giai đoạn thiết kế với các hạng mục, các bộ môn chuyên ngành khác,
Kiến thức chuyên sâu về thiết kế, các công cụ, nguyên tắc xây dựng các bản vẽ chi tiết, và vẽ phác thảo.
Giao dịch và làm việc với Chủ đầu tư & đối tác trong quá trình triển khai hồ sơ thiết kế.
Thực hiện các công việc khác khi cấp trên có yêu cầu.

Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành kiến trúc hoặc có liên quan
Kinh nghiệm >5 năm ở vị trí chuyên môn tương tự
Ưu tiên những người có chứng chỉ thiết kế kiến trúc công trình hạng I, II
Có khả năng tổ chức, quản lý công việc, kiểm tra tiến độ dự án.
Có kinh nghiệm làm Chủ trì thiết kế các dự án công trình cao tầng, nhà ở thấp tầng và các công trình dân dụng khác.
Sử dụng tốt các phần mềm chuyên môn trong xây dựng: autoCad, Revit, Sketup...
Các phần mềm văn phòng (power point, Microsoft, Project...)
Nắm vững và cập nhật các thông tin pháp luật liên quan đến các quy trình, quy phạm và tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan trong nghành thiết kế xây dựng.
Có tinh thần cầu thị, trung thực và trách nhiệm cao

Tại Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Ago Thì Được Hưởng Những Gì

Lương net: 17 - 25 triệu.
Phụ cấp ăn trưa hàng ngày, phụ cấp ăn tối (nếu có)
Hưởng đầy đủ quyền lợi của BLĐ: BHXH, BHYT, BHTN, ...
Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.
Thưởng: thưởng Lễ Tết, thưởng dự án, ...
Các chế độ khác (làm thêm giờ, công tác phí, hiếu hỉ, ...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Ago

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Ago

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Ago

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 101 tầng 1, Số 71 Hàng Than, P Nguyễn Trung Trực, Q Ba Đình, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

