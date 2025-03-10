Tuyển Dự toán công trình Công ty CP Xây Lắp và Dịch vụ Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa,Hà Nội, Huyện Ứng Hòa

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Chuẩn bị hồ sơ năng lực công ty để phục vụ việc đấu thầu

Chuẩn bị hồ sơ thầu đầy đủ đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của chủ đầu tư và các quy định pháp lý.

Quản lý hồ sơ dự án

Bóc tách khối lượng và lập dự toán thi công

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế xây dựng hoặc các chuyên ngành tương đương khác

Sử dụng được tiếng anh trong công việc

Thành thạo tin học văn phòng, project, ACAD và phần mềm dự toán

Kiến thức vững về các quy định pháp lý trong xây dựng, các tiêu chuẩn kỹ thuật

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm

Khả năng phân tích và đánh giá thông tin chính xác

Khả năng làm việc độc lập, tự chủ động trong công việc

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Có kinh nghiệm tham gia triển khai các dự án điện gió, điện mặt trời, cầu đường là lợi thế

Chăm chỉ, cẩn thận, chịu được áp lực công việc

Tác phong tự tin, nhanh nhẹn và quyết đoán

Tại Công ty CP Xây Lắp và Dịch vụ Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Xây Lắp và Dịch vụ Toàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin