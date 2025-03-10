Tuyển Dự toán công trình Công ty CP Xây Lắp và Dịch vụ Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty CP Xây Lắp và Dịch vụ Toàn Cầu
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty CP Xây Lắp và Dịch vụ Toàn Cầu

Dự toán công trình

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại Công ty CP Xây Lắp và Dịch vụ Toàn Cầu

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa,Hà Nội, Huyện Ứng Hòa

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Chuẩn bị hồ sơ năng lực công ty để phục vụ việc đấu thầu
Chuẩn bị hồ sơ thầu đầy đủ đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của chủ đầu tư và các quy định pháp lý.
Quản lý hồ sơ dự án
Bóc tách khối lượng và lập dự toán thi công

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế xây dựng hoặc các chuyên ngành tương đương khác
Sử dụng được tiếng anh trong công việc
Thành thạo tin học văn phòng, project, ACAD và phần mềm dự toán
Kiến thức vững về các quy định pháp lý trong xây dựng, các tiêu chuẩn kỹ thuật
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm
Khả năng phân tích và đánh giá thông tin chính xác
Khả năng làm việc độc lập, tự chủ động trong công việc
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Có kinh nghiệm tham gia triển khai các dự án điện gió, điện mặt trời, cầu đường là lợi thế
Chăm chỉ, cẩn thận, chịu được áp lực công việc
Tác phong tự tin, nhanh nhẹn và quyết đoán

Tại Công ty CP Xây Lắp và Dịch vụ Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Xây Lắp và Dịch vụ Toàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Xây Lắp và Dịch vụ Toàn Cầu

Công ty CP Xây Lắp và Dịch vụ Toàn Cầu

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

