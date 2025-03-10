Tuyển Dự toán công trình Công ty CP Xây Lắp và Dịch vụ Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Dự toán công trình Tại Công ty CP Xây Lắp và Dịch vụ Toàn Cầu
12 - 20 Triệu
Khác
Không yêu cầu
1 người
Không yêu cầu
Chưa cập nhật
- Hà Nội:
- 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa,Hà Nội, Huyện Ứng Hòa
Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Chuẩn bị hồ sơ năng lực công ty để phục vụ việc đấu thầu
Chuẩn bị hồ sơ thầu đầy đủ đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của chủ đầu tư và các quy định pháp lý.
Quản lý hồ sơ dự án
Bóc tách khối lượng và lập dự toán thi công
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế xây dựng hoặc các chuyên ngành tương đương khác
Sử dụng được tiếng anh trong công việc
Thành thạo tin học văn phòng, project, ACAD và phần mềm dự toán
Kiến thức vững về các quy định pháp lý trong xây dựng, các tiêu chuẩn kỹ thuật
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm
Khả năng phân tích và đánh giá thông tin chính xác
Khả năng làm việc độc lập, tự chủ động trong công việc
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Có kinh nghiệm tham gia triển khai các dự án điện gió, điện mặt trời, cầu đường là lợi thế
Chăm chỉ, cẩn thận, chịu được áp lực công việc
Tác phong tự tin, nhanh nhẹn và quyết đoán
