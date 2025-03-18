Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xây Dựng Aucd Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nam: - Tòa Vinaconex1, 289A Khuất Duy Tiến, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Tính dự toán cho các dự án công trình dân dụng, công trình hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp

Tính toán hiệu quả đầu tư cho các dự án.

Viết báo cáo nghiên cứu khả thi cho các dự án

Viết chủ trương đầu tư cho các dự án

Tính chi phí tư vấn cho các dự án phức tạp (có phòng tính chi phí thiết kế riêng, nhưng các dự án phức tạp sẽ cần tham khảo thêm ý kiến chuyên gia)

Thẩm tra dự toán, tổng mức đầu tư...

Công việc cụ thể trao đổi trong lúc phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quandự toán, kinh tế xây dựng...

Kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ5 năm trở lên.

Có kiến thức tốtvề kinh tế xây dựng.

Am hiểu các văn bản, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình liên quan đến vấn đề liên quankinh tế xây dựng.

Có khả năng làm việc độc lập, phối hợp làm việc nhóm.

Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao.

Trung thực, năng động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xây Dựng Aucd Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 15-18tr hoặc thỏa thuận theo năng lực

Thưởng lễ, tết, thưởng cuối năm, ...

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cạnh tranh và năng động

Thực hiện đầy đủ các chế độ theo luật lao động và BHXH hiện hành

Đào tạo nâng cao kĩ năng và trình độ chuyên môn, cơ hội thăng tiến rõ ràng

Tham gia các hoạt động đoàn thể và văn hóa doanh nghiệp

Đi thăm quan du lịch hàng năm dã ngoại.

Thời gian làm việc: từ 8h00 đến 17h30 hoặc 8h30 đến 18h (nghỉ trưa 90’) các ngày thứ 2 đến thứ 6 + 2 buổi thứ 7 cách tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xây Dựng Aucd Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.