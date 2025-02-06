Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD

Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD

Công Ty TNHH PNK
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công Ty TNHH PNK

Dược sĩ/Bán thuốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại Công Ty TNHH PNK

Mức lương
1,000 - 1,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 14 Phố Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD

1/ Tìm kiếm sản phẩm mới
- Nghiên cứu khách hàng, định hướng sản phẩm phù hợp;
- Nghiên cứu các sản phẩm công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, thiết bị nghiệp vụ, thiết bị công nghệ cao từ các hãng trên thế giới: Tính năng, thông số kỹ thuật, cấu tạo, nguyên lý hoạt động.
- Đánh giá sự phù hợp của sản phẩm với khách hàng của công ty;
- Trao đổi trực tiếp/trực tuyến với nhà cung cấp để tìm hiểu sản phẩm;
- Làm việc với hãng để lấy ủy quyền bán hàng;
- Giới thiệu sản phẩm mới với các phòng ban và khách hàng
2/ Hỗ trợ bán hàng:
- Tổ chức các buổi Demo giới thiệu sản phẩm trực tiếp cho khách hàng;
- Biên, phiên dịch tài liệu sản phẩm, thiết kế catalog và chuẩn bị tài liệu phục vụ bán hàng;
- Hỗ trợ nhà cung cấp nước ngoài trong quá trình bàn giao hàng hóa;
- Đào tạo kiến thức sản phẩm nội bộ;
- Duy trì mối quan quan hệ với các đối tác nước ngoài

Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH PNK Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH PNK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH PNK

Công Ty TNHH PNK

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 14, Phố Kim Đồng, Giáp Bát,, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

