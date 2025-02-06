Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD

1/ Tìm kiếm sản phẩm mới

- Nghiên cứu khách hàng, định hướng sản phẩm phù hợp;

- Nghiên cứu các sản phẩm công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, thiết bị nghiệp vụ, thiết bị công nghệ cao từ các hãng trên thế giới: Tính năng, thông số kỹ thuật, cấu tạo, nguyên lý hoạt động.

- Đánh giá sự phù hợp của sản phẩm với khách hàng của công ty;

- Trao đổi trực tiếp/trực tuyến với nhà cung cấp để tìm hiểu sản phẩm;

- Làm việc với hãng để lấy ủy quyền bán hàng;

- Giới thiệu sản phẩm mới với các phòng ban và khách hàng

2/ Hỗ trợ bán hàng:

- Tổ chức các buổi Demo giới thiệu sản phẩm trực tiếp cho khách hàng;

- Biên, phiên dịch tài liệu sản phẩm, thiết kế catalog và chuẩn bị tài liệu phục vụ bán hàng;

- Hỗ trợ nhà cung cấp nước ngoài trong quá trình bàn giao hàng hóa;

- Đào tạo kiến thức sản phẩm nội bộ;

- Duy trì mối quan quan hệ với các đối tác nước ngoài