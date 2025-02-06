Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại Công Ty TNHH PNK
- Hà Nội: 14 Phố Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD
1/ Tìm kiếm sản phẩm mới
- Nghiên cứu khách hàng, định hướng sản phẩm phù hợp;
- Nghiên cứu các sản phẩm công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, thiết bị nghiệp vụ, thiết bị công nghệ cao từ các hãng trên thế giới: Tính năng, thông số kỹ thuật, cấu tạo, nguyên lý hoạt động.
- Đánh giá sự phù hợp của sản phẩm với khách hàng của công ty;
- Trao đổi trực tiếp/trực tuyến với nhà cung cấp để tìm hiểu sản phẩm;
- Làm việc với hãng để lấy ủy quyền bán hàng;
- Giới thiệu sản phẩm mới với các phòng ban và khách hàng
2/ Hỗ trợ bán hàng:
- Tổ chức các buổi Demo giới thiệu sản phẩm trực tiếp cho khách hàng;
- Biên, phiên dịch tài liệu sản phẩm, thiết kế catalog và chuẩn bị tài liệu phục vụ bán hàng;
- Hỗ trợ nhà cung cấp nước ngoài trong quá trình bàn giao hàng hóa;
- Đào tạo kiến thức sản phẩm nội bộ;
- Duy trì mối quan quan hệ với các đối tác nước ngoài
Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH PNK Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH PNK
