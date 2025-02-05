Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Tổng Công Ty Mbland - Mbland Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 100 - 100 USD

I. Mô tả công việc

1. Xử lý khiếu nại dự án

• Xử lý khiếu nại và các vấn đề liên quan giữa Khách hàng và Chủ đầu tư dự án

• Nhận định, đánh giá và phối hợp với các bộ phận liên quan để phân tích, đưa ra hướng xử lý

để đảm bảo giải quyết được khiếu nại, khiếu kiện của Khách hàng. Hạn chế tối đa những

khiếu nại, khiếu kiện bùng phát, vượt cấp

• Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận tối ưu phương án giải quyết nhằm hạn chế tối đa khiếu

kiện lên truyền thông, ảnh hưởng đến hình ảnh và quyền lợi Công ty

• Quản trị rủi ro và đưa ra các cảnh báo với Chủ đầu tư về nguy cơ khiếu kiện, chủ động đề

xuất phương án giải quyết đảm bảo hạn chế tối đa thiệt hại cho Chủ đầu tư.

2. Chăm sóc khách hàng

• Thực hiện quản trị công tác CSKH của từng giai đoạn triển khai dự án

• Thực hiện đánh giá và khảo sát định kỳ với Khách hàng để nắm bắt mong muốn, nhu cầu từ

đó có báo cáo đề xuất hoặc xử lý phù hợp

• Hỗ trợ công tác bàn giao, trao quà tặng cho Khách hàng đảm bảo tiến độ và mục tiêu của

Công ty

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Công ty.