Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY TNHH LOVE MAXX làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

1. Mô tả công việc:

• Lập kế hoạch và quản lý cơ cấu hàng hóa, hàng tồn kho, vòng quay hàng tồn kho thông qua phân tích báo cáo để kịp thời nắm bắt tình hình hàng hóa.

• Xây dựng kế hoạch vận hành hàng hóa hàng năm theo kế hoạch chung của công ty và theo dõi thực hiện.

• Chuẩn bị báo cáo hàng hóa, phân tích doanh số bán hàng và cơ cấu hàng tồn kho kịp thời và tiến hành kiểm soát hàng tồn kho hợp lý và hiệu quả.

• Phân tích số liệu bán hàng, tồn kho theo quý và theo từng nhóm hàng, lập kế hoạch đặt hàng phù hợp.

• Theo dõi tình hình cửa hàng mới, khảo sát thị trường để nắm bắt thực tế, thực hiện phân bổ và quy hoạch hàng hóa hợp lý cho từng cửa hàng.

• Theo dõi các cửa hàng mới mở, tiến hành nghiên cứu thị trường, tìm hiểu tình hình thị trường và lập kế hoạch sắp xếp, trưng bày hàng hóa hợp lý trong cửa hang;

• Phân tích và kiểm tra việc bổ sung hàng hóa tại từng khu vực, từng cửa hàng, hướng dẫn kịp thời đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của hàng hóa.

• Chịu trách nhiệm biên soạn các tệp sản phẩm, thành thạo hệ thống quản lý, nắm vững các hoạt động cơ bản của hệ thống và đảm bảo tính chính xác của các tệp sản phẩm.

1. 岗位职责：商品计划、商品结构、商品库存、库存周转，通过报表分析及时了解商品情况与跟踪。

1.1 根据公司年度计划，编制商品部全年商品运营计划的制定与跟踪；