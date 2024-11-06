Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH MTV MSPACE làm việc tại Ninh Bình thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: Số 2 Lê Hồng Phong, Thành phố Ninh Bình, TP Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Sản xuất video trên các kênh mạng xã hội: facebook, instagram, website,...) theo order nội dung từ Content

Nghiên cứu và đề xuất các nội dung phù hợp với kênh truyền thông

Thực hiện các công việc khác linh động theo sự phân phó của Quản lý

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trên 1 năm: xử lý các định dạng video, thể loại video.

Có tinh thần cầu tiến, học hỏi, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Có khả năng kiểm soát, sắp xếp các đầu công việc, đảm bảo đúng thời hạn.

Thời gian linh hoạt, có thể làm việc tại Ninh Bình.

Tại CÔNG TY TNHH MTV MSPACE Thì Được Hưởng Những Gì

Tích lũy kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực: F&B, Du lịch, Lịch sử - Văn hoá

Thu nhập: 10.000.000 - 20.000.000 đồng tùy theo khả năng và kinh nghiệm

Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty

Tham gia BHXH, BHYT theo quy định của Luật Lao động

Hỗ trợ phụ cấp ăn và nhà ở cho nhân viên ở xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV MSPACE

