Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH MTV MSPACE làm việc tại Ninh Bình thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV MSPACE
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
CÔNG TY TNHH MTV MSPACE

Photographer/Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY TNHH MTV MSPACE

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Ninh Bình: Số 2 Lê Hồng Phong, Thành phố Ninh Bình, TP Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Sản xuất video trên các kênh mạng xã hội: facebook, instagram, website,...) theo order nội dung từ Content
Nghiên cứu và đề xuất các nội dung phù hợp với kênh truyền thông
Thực hiện các công việc khác linh động theo sự phân phó của Quản lý

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trên 1 năm: xử lý các định dạng video, thể loại video.
Có tinh thần cầu tiến, học hỏi, nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Có khả năng kiểm soát, sắp xếp các đầu công việc, đảm bảo đúng thời hạn.
Thời gian linh hoạt, có thể làm việc tại Ninh Bình.

Tại CÔNG TY TNHH MTV MSPACE Thì Được Hưởng Những Gì

Tích lũy kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực: F&B, Du lịch, Lịch sử - Văn hoá
Thu nhập: 10.000.000 - 20.000.000 đồng tùy theo khả năng và kinh nghiệm
Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty
Tham gia BHXH, BHYT theo quy định của Luật Lao động
Hỗ trợ phụ cấp ăn và nhà ở cho nhân viên ở xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV MSPACE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 2, Đường Lê Hồng Phong, phố 3, Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

