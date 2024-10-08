Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIWORK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu văn phòng tầng 3, toà CT1 - Thái Hà, Khu nhà ở Bộ Công An, Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập trình phát triển, sửa lỗi và nâng cấp các ứng dụng trên web Tham gia vào dự án xây dựng các module mới và nâng cấp, hiệu chỉnh các module có sẵn của ứng dụng ERP mã nguồn mở Được đào tạo trong 2 tuần về nền tảng framework của ứng dụng ERP mã nguồn mở Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm Python Có kinh nghiệm trong một các Framework Python (Django, Flask hoặc Pyramid) Có kinh nghiệm về Front-end (HTML, Javascript, Jquery, Ajax, Bootstrap) Có kinh nghiệm về cơ sở dữ liệu MariaDB hoặc MySQL Sử dụng thành thạo Github Có hiểu biết hoặc có kinh nghiệm với Vue.js Có kinh nghiệm làm việc trên Linux là lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIWORK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thương lượng (upto 18M) Công ty đóng BHYT, BHXH, BHTN theo quy định pháp luật Công ty cung cấp thiết bị làm việc Review lương 1-2 lần/năm theo năng lực Thưởng ngày lễ 2/9, 30/04, 1/5, ... thưởng lương tháng 13 Thưởng kết quả kinh doanh toàn công ty cuối năm Du lịch, nghỉ mát hàng năm Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, tạo cơ hội cho nhân viên thỏa sức sáng tạo và phát triển bản thân Pantry: Coffee, Máy pha coffee, Tủ lạnh

