Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIWORK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIWORK VIỆT NAM
- Hà Nội: Khu văn phòng tầng 3, toà CT1
- Thái Hà, Khu nhà ở Bộ Công An, Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập trình phát triển, sửa lỗi và nâng cấp các ứng dụng trên web
Tham gia vào dự án xây dựng các module mới và nâng cấp, hiệu chỉnh các module có sẵn của ứng dụng ERP mã nguồn mở
Được đào tạo trong 2 tuần về nền tảng framework của ứng dụng ERP mã nguồn mở
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Lập trình phát triển, sửa lỗi và nâng cấp các ứng dụng trên web
Tham gia vào dự án xây dựng các module mới và nâng cấp, hiệu chỉnh các module có sẵn của ứng dụng ERP mã nguồn mở
Được đào tạo trong 2 tuần về nền tảng framework của ứng dụng ERP mã nguồn mở
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm Python
Có kinh nghiệm trong một các Framework Python (Django, Flask hoặc Pyramid)
Có kinh nghiệm về Front-end (HTML, Javascript, Jquery, Ajax, Bootstrap)
Có kinh nghiệm về cơ sở dữ liệu MariaDB hoặc MySQL
Sử dụng thành thạo Github
Có hiểu biết hoặc có kinh nghiệm với Vue.js
Có kinh nghiệm làm việc trên Linux là lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIWORK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thương lượng (upto 18M)
Công ty đóng BHYT, BHXH, BHTN theo quy định pháp luật
Công ty cung cấp thiết bị làm việc
Review lương 1-2 lần/năm theo năng lực
Thưởng ngày lễ 2/9, 30/04, 1/5, ... thưởng lương tháng 13
Thưởng kết quả kinh doanh toàn công ty cuối năm
Du lịch, nghỉ mát hàng năm
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, tạo cơ hội cho nhân viên thỏa sức sáng tạo và phát triển bản thân
Pantry: Coffee, Máy pha coffee, Tủ lạnh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIWORK VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI