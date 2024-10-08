Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIWORK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIWORK VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIWORK VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu văn phòng tầng 3, toà CT1

- Thái Hà, Khu nhà ở Bộ Công An, Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập trình phát triển, sửa lỗi và nâng cấp các ứng dụng trên web Tham gia vào dự án xây dựng các module mới và nâng cấp, hiệu chỉnh các module có sẵn của ứng dụng ERP mã nguồn mở Được đào tạo trong 2 tuần về nền tảng framework của ứng dụng ERP mã nguồn mở Các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Lập trình phát triển, sửa lỗi và nâng cấp các ứng dụng trên web
Tham gia vào dự án xây dựng các module mới và nâng cấp, hiệu chỉnh các module có sẵn của ứng dụng ERP mã nguồn mở
Được đào tạo trong 2 tuần về nền tảng framework của ứng dụng ERP mã nguồn mở
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm Python Có kinh nghiệm trong một các Framework Python (Django, Flask hoặc Pyramid) Có kinh nghiệm về Front-end (HTML, Javascript, Jquery, Ajax, Bootstrap) Có kinh nghiệm về cơ sở dữ liệu MariaDB hoặc MySQL Sử dụng thành thạo Github Có hiểu biết hoặc có kinh nghiệm với Vue.js Có kinh nghiệm làm việc trên Linux là lợi thế
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm Python
Có kinh nghiệm trong một các Framework Python (Django, Flask hoặc Pyramid)
Có kinh nghiệm về Front-end (HTML, Javascript, Jquery, Ajax, Bootstrap)
Có kinh nghiệm về cơ sở dữ liệu MariaDB hoặc MySQL
Sử dụng thành thạo Github
Có hiểu biết hoặc có kinh nghiệm với Vue.js
Có kinh nghiệm làm việc trên Linux là lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIWORK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thương lượng (upto 18M) Công ty đóng BHYT, BHXH, BHTN theo quy định pháp luật Công ty cung cấp thiết bị làm việc Review lương 1-2 lần/năm theo năng lực Thưởng ngày lễ 2/9, 30/04, 1/5, ... thưởng lương tháng 13 Thưởng kết quả kinh doanh toàn công ty cuối năm Du lịch, nghỉ mát hàng năm Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, tạo cơ hội cho nhân viên thỏa sức sáng tạo và phát triển bản thân Pantry: Coffee, Máy pha coffee, Tủ lạnh
Mức lương: Thương lượng (upto 18M)
Công ty đóng BHYT, BHXH, BHTN theo quy định pháp luật
Công ty cung cấp thiết bị làm việc
Review lương 1-2 lần/năm theo năng lực
Thưởng ngày lễ 2/9, 30/04, 1/5, ... thưởng lương tháng 13
Thưởng kết quả kinh doanh toàn công ty cuối năm
Du lịch, nghỉ mát hàng năm
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, tạo cơ hội cho nhân viên thỏa sức sáng tạo và phát triển bản thân
Pantry: Coffee, Máy pha coffee, Tủ lạnh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIWORK VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu văn phòng Tầng 3, Toà CT1, Khu nhà ở Bộ Công An, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

