Tuyển Game Design Công ty TNHH Volio Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Phân tích sản phẩm, đánh giá trải nghiệm người chơi và đề xuất các phương án cải tiến nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả vận hành của game;

Phối hợp với bộ phận Artist, Developer và Marketing để phát triển, hoàn thiện và nâng cao chất lượng game;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

Có kiến thức về thị trường game và xu hướng người chơi

Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh

Dự báo và đề xuất hướng đi cho sản phẩm

Hiểu biết về kinh doanh và mô hình doanh thu game

Tư duy logic;

Kỹ năng giao tiếp và làm việc với nhiều phòng ban;

Biết lắng nghe, phản hồi xây dựng và hỗ trợ các thành viên phát triển kỹ năng cá nhân;

Tại Công ty TNHH Volio Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tới 30 triệu;

Được đào tạo để phát triển theo hướng quản lý (với những ứng viên chưa có kinh nghiệm quản lý);

Giờ làm việc 09h00 - 18h00;

Nghỉ phép 12 ngày/ năm;

Thưởng lương tháng 13, thưởng thành tích/ hiệu suất cuối quý, năm;

Review 6 tháng/ lần; tiêu chí xét duyệt tăng lương rõ ràng, được gửi trực tiếp để dễ dàng nắm bắt;

Đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước (Công ty đóng, không trích lương của NLĐ);

Cấp thiết bị làm việc mới, cấu hình cao (Desktop hoặc Laptop tuỳ yêu cầu của nhân sự);

Gửi xe, Cơm trưa, Nước ép hoa quả tươi miễn phí mỗi ngày;

Du lịch, Teambuilding, Sự kiện, Khám sức khỏe thường niên 100% ngân sách công ty chi trả (Không bắt buộc tham gia);

Thiết bị giải trí đa dạng tại văn phòng: Bida, Bóng bàn, PS4, Gameboard…;

Quà tặng các dịp lễ, tết, hoặc các dịp kỷ niệm năm làm việc, sinh nhật…

