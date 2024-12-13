Tuyển Giám đốc điều hành Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 80 Triệu

Mức lương 50 - 80 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội, Việt Nam, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 50 - 80 Triệu

1. Tham mưu cho Trưởng Ban và Tổng Giám đốc về công tác đầu tư của VPG và các đơn vị thành viên

• Tham mưu cho Trưởng Ban và Tổng giám đốc trong lĩnh vực đầu tư các dự án công nghiệp năng lượng, khoáng sản, cầu cảng, kho bãi;

• Tham mưu xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn, trung hạn, ngắn hạn: Kế hoạch đầu tư; Quy mô đầu tư; Chính sách liên quan đến hoạt động đầu tư,…;

• Tham mưu về việc mua bán sát nhập, tái cấu trúc doanh nghiệp;

2. Quản lý và tổ chức triển khai hoạt động đầu tư của VPG và các đơn vị thành viên.

• Nghiên cứu, khảo sát thị trường, phân tích và xử lý thông tin thị trường liên quan đến lĩnh vực trọng điểm. Thường xuyên cập nhật thông tin liên quan đến thị trường và môi trường đầu tư;

• Tìm kiếm các thương vụ đầu tư tiềm năng trong lĩnh vực Năng lượng, Khoáng sản và Cầu cảng, kho bãi, ưu tiên các dự án có mối quan hệ bổ trợ với các lĩnh vực Sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các Đơn vị thành viên;

• Tổ chức đánh giá hiệu quả đầu tư của Tập đoàn;

• Tổ chức thẩm định và đánh giá tính khả thi của các dự án đầu tư;

• Tổ chức quản lý danh mục đầu tư của công ty.

3. Đào tạo và phát triển đội ngũ

- Huấn luyện, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên đầu tư

4. Công việc khác

- Thực hiện công tác báo cáo, đánh giá theo định kỳ hoặc đột xuất.

- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Ban và Ban lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 50 - 80 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Học vấn

- Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành tài chính.

- Có chứng chỉ CFA

2. Kiến thức

- Am hiểu sâu sắc về quản lý đầu tư, đặc biệt là đầu tư lĩnh vực Khoáng sản, Năng lượng.

- Am hiểu các quy trình, quy định quản lý hoạt động đầu tư dự án trong và ngoài nước.

- Am hiểu các phương pháp phân tích đầu tư, phương pháp đánh giá dự án khả thi.

- Có kiến thức về Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp

3. Kinh nghiệm

- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc đầu tư của các Tập đoàn Công nghiệp, có kinh nghiệm đầu tư dự án ngành Khoáng sản, Năng lượng

Tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

