Tuyển Giám đốc điều hành Công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng chi nhánh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 409 Tam Trinh, P.Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh tại miền Trung và miền Nam. Địa bàn phụ trách quản lý từ Quảng Bình trở vào.

Hỗ trợ cùng phòng Nhân sự Công ty tuyển dụng, xây dựng, đào tạo đội ngũ Giám sát bán hàng và Nhân viên bán hàng tại miền Trung/miền Nam.

Làm việc chặt chẽ với bộ phận Marketing, Supply chain để đảm bảo triển khai hiệu quả các chiến dịch kinh doanh.

Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, phương thức và chính sách bán hàng …để áp dụng tại miền Trung, miền Nam

Quản lý trực tiếp, kiểm soát, bám sát và chịu trách nhiệm với hiệu quả công việc của Hệ thống kinh doanh miền Trung, miền Nam.

Công việc cụ thể sẽ được trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành có liên quan

Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm trong ngành FMCG (ngành tiêu dùng nhanh)

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trở lên vị trí tương đương, ưu tiên ngành bán hàng thực phẩm, bán lẻ quản lý hơn 100 nhân viên.

Khả năng tư duy và lập chiến lược tốt, có khả năng cam kết thực hiện được kế hoạch đề ra.

Có kinh nghiệm và các mối quan hệ tại địa bàn miền Trung – Miền Nam.

Có khả năng đi công tác.

Địa điểm làm việc: Văn phòng Hà Nội – 409 Tam Trinh, Hoàng Mai, HN

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + thưởng tương xứng với năng lực, thỏa thuận trực tiếp khi phỏng vấn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của Nhà nước.

Có cơ hội phát triển năng lực cá nhân, chuyên môn cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung Việt Nam

