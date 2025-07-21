Tuyển Giám đốc điều hành Alphanam Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Giám sát và báo cáo hoạt động của Khối Khách sạn

- Theo dõi tình hình hoạt động của các khách sạn

- Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh hàng tháng dựa trên báo cáo

- Theo dõi, cập nhật thông tin thị trường ngành du lịch, khách sạn .

- Xử lý, điều phối công việc giai đoạn tiền khai trương và vận hành theo chỉ đạo

2. Kiểm soát chi phí mua sắm, vận hành

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo PRs vận hành từ các khách sạn

- Kiểm soát và báo cáo chi phí mua sắm, chi phí liên quan đến công tác bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp trang thiết bị, tài sản của khách sạn

3. Quan hệ đối tác, khách hàng

- Trao đổi thông tin giữa đại diện Chủ Đầu Tư và các Khách sạn theo chỉ đạo

- Sắp xếp, xử lý, điều phối các khách, đoàn khách đối tác, khách hàng lưu trú tại các khách sạn

4. Kinh doanh & truyền thông khách sạn

- Theo dõi, báo cáo thông tin, bài đăng, chiến dịch bán hàng và quảng cáo dịch vụ của các khách sạn trên các nền tảng mạng xã hội