Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường

Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: C01

- L44, Khu A – Khu đô thị mới Dương Nội, Phường Tây Mỗ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Hà Đông, Quận 10

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh và vận hành của công ty ở cả hai chi nhánh Hà Nội và Hồ Chí Minh, đảm bảo đạt được các mục tiêu về doanh thu, lợi nhuận, và phát triển bền vững theo chỉ tiêu từ Tổng công ty.
Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm. Đánh giá định kỳ hiệu quả hoạt động và đề xuất các điều chỉnh chiến lược phù hợp.
Quản lý đội ngũ lãnh đạo các phòng ban (Kinh doanh, Vận hành, Kho vận, Hậu mãi…), tối ưu hóa hệ thống vận hành và quy trình làm việc liên phòng ban.
Nghiên cứu và phân tích thị trường, đề xuất và triển khai chiến lược phát triển kinh doanh, mở rộng kênh phân phối (offline/online), nâng cao vị thế và thị phần thương hiệu.
Giám sát phân bổ ngân sách, kiểm soát chi phí hoạt động và xét duyệt các hợp đồng/hạng mục chi tiêu quan trọng.
Xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự; thiết lập cơ chế đánh giá hiệu quả làm việc, thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp, nâng cao tinh thần đoàn kết và năng lực làm việc.
Giải quyết các sự cố, khiếu nại lớn từ khách hàng, duy trì hình ảnh thương hiệu công ty.
Thiết lập và duy trì quan hệ với đối tác chiến lược, khách hàng lớn.
Đại diện tiếp đón, làm việc với các đoàn thanh tra, kiểm tra.
Chủ động nhận diện và xử lý rủi ro trong quá trình vận hành, nhằm duy trì hoạt động ổn định, bảo vệ uy tín và lợi ích công ty.
Báo cáo tình hình hoạt động của chi nhánh.
Tổ chức thực hiện công việc theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học trở lên
Tuổi: Dưới 50 tuổi
Quốc tịch: Người Việt Nam hoặc người Trung Quốc đều được
Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết tối thiểu HSK5 trở lên, ưu tiên người có trình độ HSK6
Ưu tiên đã có kinh nghiệm dày dặn ở vị trí Giám đốc điều hành, Giám đốc chi nhánh, Giám đốc,...
Có tư duy chiến lược, khả năng phân tích thị trường và ra quyết định nhanh chóng, hiệu quả.
Kỹ năng quản lý đội nhóm, hoạch định nguồn lực và xây dựng hệ thống bài bản.
Có thể đi công tác tại TP. Hồ Chí Minh để quản lý chi nhánh

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng cạnh tranh hấp dẫn từ 25 - 50tr + Trợ cấp chuyên cần + Thưởng + Lương Tháng 13
- Đồng nghiệp thân thiện, môi trường năng động, trẻ trung.
- Thử việc 2 tháng, cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN…).
- Chế độ đãi ngộ và phúc lợi tốt. Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, sinh nhật
- Được đi du xuân du lịch trong nước 1 lần/ năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường

Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu D, Khu đô thị Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

