Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5 tòa nhà Sannam, 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp

• Lập kế hoạch chiến lược dài hạn, trung hạn và ngắn hạn cho toàn Công ty.

• Xác định tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và định hướng phát triển.

• Đề xuất và thực hiện các kế hoạch mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm, đầu tư, M&A…

2. Điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày

• Quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty.

• Phân công công việc cho các cấp quản lý dưới quyền (giám đốc các phòng ban, chi nhánh…).

• Đảm bảo các hoạt động đạt hiệu quả cao, đúng mục tiêu, đúng tiến độ.

3. Quản lý tài chính và nguồn lực

• Kiểm soát ngân sách, chi phí, dòng tiền của doanh nghiệp.

• Phê duyệt các khoản đầu tư, hợp đồng lớn, dự án trọng điểm.

• Quản lý và phát triển nguồn nhân lực cấp cao: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá hiệu quả.

4. Làm việc với các bên liên quan

• Báo cáo trực tiếp với Hội đồng Quản trị, cổ đông về tình hình hoạt động và chiến lược phát triển.

• Là gương mặt đại diện cho doanh nghiệp trong các mối quan hệ đối ngoại: đối tác, khách hàng lớn, cơ quan nhà nước, giới truyền thông…

• Đàm phán, ký kết hợp đồng quan trọng.

5. Xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp

• Định hình phong cách lãnh đạo, văn hóa làm việc tích cực.

• Gắn kết đội ngũ, truyền cảm hứng và dẫn dắt toàn doanh nghiệp hướng đến mục tiêu chung.

• Thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo, và thích nghi với thị trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tư duy chiến lược và tầm nhìn xa.

• Khả năng lãnh đạo, truyền cảm hứng, xây dựng đội ngũ mạnh.

• Khả năng phân tích tài chính, thị trường, đối thủ.

• Kỹ năng ra quyết định nhanh và hiệu quả.

• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục xuất sắc.

• Có kinh nghiệm quản lý cấp cao, thường 5-10 năm trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận.

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (Nghỉ chiều thứ 7 và ngày Chủ nhật)

+ Sáng: từ 8h00 – 12h00

+ Chiều: từ 13h30 – 17h30.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, cùng các phúc lợi khác của công ty.

Thưởng Lễ, Tết, du lịch hàng năm.

Được làm việc trong môi trường năng động.

Làm việc với đội ngũ sáng tạo, giàu nhiệt huyết và có tầm nhìn dài hạn về chuyển đổi xanh – chuyển đổi số.

Môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp, tự do phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG

