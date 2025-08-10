Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Hiển Thị Tomko làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu

Mức lương 25 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C01 - L44, Khu A - Khu Đô thị mới Dương Nội, Phường Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 25 - 50 Triệu

• Chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh và vận hành của công ty ở cả hai chi nhánh Hà Nội và Hồ Chí Minh, đảm bảo đạt được các mục tiêu về doanh thu, lợi nhuận, và phát triển bền vững theo chỉ tiêu từ Tổng công ty.

• Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm. Đánh giá định kỳ hiệu quả hoạt động và đề xuất các điều chỉnh chiến lược phù hợp.

• Quản lý đội ngũ lãnh đạo các phòng ban (Kinh doanh, Vận hành, Kho vận, Hậu mãi...), tối ưu hóa hệ thống vận hành và quy trình làm việc liên phòng ban.

• Nghiên cứu và phân tích thị trường, đề xuất và triển khai chiến lược phát triển kinh doanh, mở rộng kênh phân phối (offline/online), nâng cao vị thế và thị phần thương hiệu.

• Giám sát phân bổ ngân sách, kiểm soát chi phí hoạt động và xét duyệt các hợp đồng/hạng mục chi tiêu quan trọng.

• Xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự; thiết lập cơ chế đánh giá hiệu quả làm việc, thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp, nâng cao tinh thần đoàn kết và năng lực làm việc.

• Giải quyết các sự cố, khiếu nại lớn từ khách hàng, duy trì hình ảnh thương hiệu công ty.

• Thiết lập và duy trì quan hệ với đối tác chiến lược, khách hàng lớn.

• Đại diện tiếp đón, làm việc với các đoàn thanh tra, kiểm tra.

• Chủ động nhận diện và xử lý rủi ro trong quá trình vận hành, nhằm duy trì hoạt động ổn định, bảo vệ uy tín và lợi ích công ty.

• Báo cáo tình hình hoạt động của chi nhánh.

• Tổ chức thực hiện công việc theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tối nghiệp Cao Đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh, Ngôn ngữ Trung. tuổi: Dưới 50 tuổi

• Quốc tịch: Người Việt Nam hoặc người Trung Quốc đều được

• Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết, ưu tiên người có trình độ HSK5- HSK6 trở lên

• Ưu tiên đã có kinh nghiệm 3-5 năm dày dặn ở vị trí Giám đốc điều hành, Giám đốc chi nhánh, Giám đốc,...

• Có tư duy chiến lược, khả năng phân tích thị trường và ra quyết định nhanh chóng, hiệu quả.

• Kỹ năng quản lý đội nhóm, hoạch định nguồn lực và xây dựng hệ thống bài bản.

• Có thể đi công tác tại TP. Hồ Chí Minh để quản lý chi nhánh

Tại Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Hiển Thị Tomko Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng cạnh tranh hấp dẫn từ 25tr-50tr + Trợ cấp chuyên cần + Thưởng + Lương Tháng 13

• Đồng nghiệp thân thiện, môi trường năng động.

• Thử việc 1 tháng, cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...).

• Chế độ đãi ngộ và phúc lợi tốt. Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, sinh nhật

• Được đi du xuân du lịch trong nước, nước ngoài 1 lần/ năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Hiển Thị Tomko

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin