Tuyển Content Marketing Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu

Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO

Content Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO

Mức lương
40 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 208 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 40 - 50 Triệu

Quản lý Phòng Marketing Nhân sự từ 40-50 người bao gồm (Digital, các vị trí Media, Thiết kế, Quay dựng, Content, Biên tập, PR...)
Lên kế hoạch/Chiến lược/thực thi kế hoạch marketing theo mục tiêu được giao
Quản lý, đào tạo, đo lường đánh giá công việc cho từng vị trí theo KPIs mục tiêu
Lập kế hoạch, thực thi và phát triển các hoạt động Digital marketing: SEO/SEM, email, mạng xã hội, quảng cáo hiển thị Facebook, Google, Zalo, Tiktok và các kênh digital khác;
Tối ưu quảng cáo, tối ưu hoá việc sử dụng ngân sách
Rà soát đánh giá và thay đổi để phù hợp với yêu cầu của từng chiến dịch quảng cáo.
Phân tích hành vi khách hàng trên các công cụ Digital.
Nghiên cứu, cập nhật công nghệ, thuật toán và thủ thuật mới của kênh quảng cáo.
Lên ý tưởng và triển khai các chương trình quảng cáo online, event online, event offline và các chiến dịch social media.
Định hướng phát triển về Nội dung, Media, Content, xây dựng và tối ưu dữ liệu quảng cáo trên các kênh
Triển khai các hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh thương hiệu
Xây dựng định biên, mô tả công việc, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá năng lực đội ngũ nhân sự của bộ phận marketing.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám Đốc

Với Mức Lương 40 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từng quản lý Team Marketing tối thiểu 20 người
Thực chiến giỏi về Digital trên Facebook, Google, Tik Tok hoặc
Hiểu biết về Media định hướng tốt về Video/hình ảnh, dữ liệu quảng cáo
Có kiến thức về marketing, branding, PR, Event, Media
Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing hoặc chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Có kinh nghiệm 3-5 năm tại vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên đã từng làm trong môi trường Y tế/Thẩm mỹ/Phòng khám

Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 30-50 triệu/tháng (sẵn sàng deal theo năng lực) + Thưởng kinh doanh thu nhập upto 80tr-100tr
Phụ cấp ăn trưa 25.000vnd/ngày đi làm (khi vào chính thức).
Phụ cấp công nghệ: 240.000vnđ/tháng (nếu sử dụng laptop cá nhân).
Chính sách phúc lợi đa dạng: team building, du lịch hàng năm, thưởng nhân viên xuất sắc,thưởng hiệu quả kinh doanh năm.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp
Được đào tạo, học tập và nâng cao trình độ
Được hưởng lương tháng 13 và thưởng tết theo cơ chế của Công ty
Nghỉ các ngày lễ, tết, phép theo quy định của nhà nước;
Chế độ hiếu hỉ, ốm đau;
Sinh nhật, Team Building, Du lịch hằng năm; ...
Tham gia vào các phong trào văn hóa nội bộ với lối sống ưu tiên phát triển toàn diện hướng tới một cuộc sống cân bằng giữa công việc, sức khỏe, và các mối quan hệ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO

Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 208 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

