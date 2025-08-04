Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu

Mức lương 40 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn phòng MULGATI – Tầng 3 , Số 3 ngõ 20 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 40 - 50 Triệu

Xây dựng và phát triển quan hệ với các KOLs, các đơn vị báo chí truyền thông.

Báo cáo hoạt động MKT định kỳ tháng, quý, năm cho Ban Giám đốc

Với Mức Lương 40 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, truyền thông hoặc các chuyên ngành liên quan.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong doanh nghiệp thương mại, dịch vụ; đã từng làm việc ở các doanh nghiệp thời trang, giày da là một lợi thế

Hiểu biết sâu về marketing, social, branding, PR, media, …

Khả năng tổng hợp, đo lường, phân tích hiệu quả các chiến dịch và có tư duy cải tiến liên tục.

Có mối quan hệ với các Kols, đơn vị truyền thông là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 40 – 50 triệu đồng/tháng (Lương cứng 25 – 30 triệu đồng + hoa hồng + thưởng doanh số),

Hỗ trợ ăn trưa 35.000 đồng/ngày,

Được ưu tiên đầu tư ngân sách để trải nghiệm các giải pháp mới,

Được đào tạo chuyên môn, kỹ năng và có lộ trình thăng tiến rõ ràng,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin