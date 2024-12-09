Tuyển Giám đốc nhân sự công ty cổ phần dịch vụ tiên phong I All Things làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu

công ty cổ phần dịch vụ tiên phong I All Things
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
Giám đốc nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc nhân sự Tại công ty cổ phần dịch vụ tiên phong I All Things

Mức lương
18 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giám đốc nhân sự Với Mức Lương 18 - 23 Triệu

1. Mảng Đào tạo
-Tìm hiểu sản phẩm và dịch vụ của công ty, đi sâu vào cốt lõi của sản phẩm.
-Tìm hiểu nhu cầu đào tạo cho từng cá nhân, từng phòng ban, đội nhóm trong doanh nghiệp bằng cách hỏi, phỏng vấn nhân sự trong công ty.
- Lập kế hoạch đào tạo, Xây dựng chương trình đào tạo, huấn luyện
- Tổ chức thực hiện đào tạo theo chương trình đã được phê duyệt
- Đánh giá kết quả sau đào tạo
- Phối hợp với lãnh đạo trực tiếp xây dựng và nâng cấp các chương trình đào tạo của công ty.
2. Nhân sự
- Xây dựng, phát triển kế hoạch tuyển dụng và duy trì chiến lược toàn diện nhằm cung ứng đủ nguồn nhân lực cho các mục tiêu của doanh nghiệp.
- Đưa ra các chính sách để thu hút nhân tài, đảm bảo quy trình tuyển dụng đúng quy định.
- Phân tích, sắp xếp các số liệu liên quan đến nhân sự, bao gồm chỉ số KPIs, đánh giá năng lực, số nhân sự cần tuyển dụng, tỷ lệ nhân viên nghỉ việc,...
- Tìm ra những lỗ hổng và giải quyết các vấn đề về nhân sự như thiếu nhân viên, nhân viên thiếu năng lực, thái độ làm việc, kỷ luật chưa tốt,... cùng với các vấn đề về sự hài lòng của nhân viên trong quá trình làm việc.
- Quản lý ngân sách liên quan đến nhân sự và đảm bảo rằng các chi phí được kiểm soát và quản lý hiệu quả.
- Trực tiếp thực hiện công tác tuyển dụng theo yêu cầu
- Tham gia phỏng vấn/sơ vấn và phối hợp với các bộ phận chuyên môn phỏng vấn các ứng viên.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc theo dõi, đánh giá năng lực CBNV mới trong thời gian thử việc.
- Xây dựng cơ cấu tổ chức của khu vực quản lý và định biên nhân sự hàng năm.
- Xây dựng hệ thống chính sách lương, thưởng cho từng Phòng ban phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty.
- Quản lý và thực hiện giải quyết các khiếu nại của người lao động, các biên bản sự việc trong Công ty theo đúng quy định của Luật và các quy định của Công ty.
- Khen thưởng, kỷ luật CBNV trong công ty.
- Ban hành và cập nhật hàng năm các chính sách nhân sự của công ty : khen thưởng, kỷ luật, chính sách đãi ngộ, khung bảng lương, đào tạo, phúc lợi,
3. Hành chính
- Quản lý và thực hiện các hoạt động liên quan đến phúc lợi xã hội (thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ, sinh nhật, du lịch ...)
- Tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ, các event nội bộ (8/3, 20/10, 1/6, Trung thu, tất niên, kỉ niệm thành lập Công ty.
- Quản lý, điều hành hoạt động chung của Phòng HCNS tại khu vực quản lý
- Xây dựng các quy trình, quy định làm việc của Phòng và các mẫu biểu kèm theo

Với Mức Lương 18 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành quản trị nhân lực, quản trị văn phòng, luật...

Tại công ty cổ phần dịch vụ tiên phong I All Things Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 18-23 triệu/ tháng, có đóng BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Pháp luật
Thưởng các ngày lễ Tết, nghỉ có lương theo quy định của Luật Lao động
Nghỉ phép 12 ngày/ năm hưởng nguyên lương
Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định của luật lao động hiện hành và chế độ phúc lợi của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần dịch vụ tiên phong I All Things

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 69 Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

