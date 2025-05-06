Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tòa Ct2D, VOV, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giám đốc nhân sự Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Lập ngân sách nhân sự, lên kế hoạch tuyển dụng, tạo nguồn và phát triển nguồn nhân lực định kỳ theo năm, quý, tháng.

Chịu trách nhiệm tổ chức tuyển dụng nhân sự, lựa chọn nhân sự phù hợp cho Công ty.

Chủ trì và phối hợp với các bộ phận/đơn vị liên quan để xây dựng và giám sát thực hiện các quy chế nội bộ, quy trình làm việc, quy định về quản lý nhân sự, tiền lương, chính sách đãi ngộ cho người lao động; các quy chế, quy trình làm việc, quy định trong các lĩnh vực liên quan.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo định hướng phát triển của công ty.

Tổ chức các hoạt động đào tạo và bồi dưỡng nhân tài nhằm nâng cao khả năng và phát huy tối đa năng lực của mỗi nhân sự.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích, có năng lực và thận trọng trong việc nhìn nhận và đánh giá con người.

Yêu quý và ưa thích việc giao tiếp, tìm hiểu người khác.

Hiểu biết và thích tìm tòi bản chất vấn đề, bản chất con người, lịch sử, và các nhân vật lịch sử.

Có khả năng cảm nhận và đánh giá khái quát nhân sự một cách nhanh chóng.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương lĩnh vực về IT/công nghệ/Robotics/Game.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm: 20-30 triệu/tháng (thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm).

Thưởng: Thưởng tháng, thưởng sáng tạo, ngày lễ tết, tháng lương thứ 13,...

Đầy đủ chế độ theo Luật lao động.

Làm việc giờ hành chính : 8h00-17h30 (nghỉ trưa 13h30’), nghỉ chiều Thứ 7, Chủ nhật hàng tuần.

Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI

