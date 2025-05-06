Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI

Giám đốc nhân sự

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc nhân sự Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tòa Ct2D, VOV, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giám đốc nhân sự Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Lập ngân sách nhân sự, lên kế hoạch tuyển dụng, tạo nguồn và phát triển nguồn nhân lực định kỳ theo năm, quý, tháng.
Chịu trách nhiệm tổ chức tuyển dụng nhân sự, lựa chọn nhân sự phù hợp cho Công ty.
Chủ trì và phối hợp với các bộ phận/đơn vị liên quan để xây dựng và giám sát thực hiện các quy chế nội bộ, quy trình làm việc, quy định về quản lý nhân sự, tiền lương, chính sách đãi ngộ cho người lao động; các quy chế, quy trình làm việc, quy định trong các lĩnh vực liên quan.
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo định hướng phát triển của công ty.
Tổ chức các hoạt động đào tạo và bồi dưỡng nhân tài nhằm nâng cao khả năng và phát huy tối đa năng lực của mỗi nhân sự.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích, có năng lực và thận trọng trong việc nhìn nhận và đánh giá con người.
Yêu quý và ưa thích việc giao tiếp, tìm hiểu người khác.
Hiểu biết và thích tìm tòi bản chất vấn đề, bản chất con người, lịch sử, và các nhân vật lịch sử.
Có khả năng cảm nhận và đánh giá khái quát nhân sự một cách nhanh chóng.
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương lĩnh vực về IT/công nghệ/Robotics/Game.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm: 20-30 triệu/tháng (thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm).
Thưởng: Thưởng tháng, thưởng sáng tạo, ngày lễ tết, tháng lương thứ 13,...
Đầy đủ chế độ theo Luật lao động.
Làm việc giờ hành chính : 8h00-17h30 (nghỉ trưa 13h30’), nghỉ chiều Thứ 7, Chủ nhật hàng tuần.
Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: sàn thương mại tòa CT2D, VOV Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-doc-nhan-su-thu-nhap-20-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job355223
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Haplast
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần Haplast làm việc tại Hưng Yên thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty cổ phần Haplast
Hạn nộp: 10/09/2025
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 2 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC
Hạn nộp: 04/09/2025
Đà Nẵng Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 2 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YK PLUSH TOY
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY TNHH YK PLUSH TOY làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YK PLUSH TOY
Hạn nộp: 05/08/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PAISHING VIỆT NAM
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN PAISHING VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PAISHING VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/06/2025
Hải Phòng Hải Dương Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Miza Pro Company
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty Cổ phần Miza Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Miza Pro Company
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 22 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Golden City
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Golden City làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Golden City
Hạn nộp: 12/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV EHOME
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV EHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV EHOME
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Haplast
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần Haplast làm việc tại Hưng Yên thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty cổ phần Haplast
Hạn nộp: 10/09/2025
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 2 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC
Hạn nộp: 04/09/2025
Đà Nẵng Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 2 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YK PLUSH TOY
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY TNHH YK PLUSH TOY làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YK PLUSH TOY
Hạn nộp: 05/08/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PAISHING VIỆT NAM
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN PAISHING VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PAISHING VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/06/2025
Hải Phòng Hải Dương Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Miza Pro Company
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty Cổ phần Miza Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Miza Pro Company
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 22 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám đốc nhân sự công ty cổ phần dịch vụ tiên phong I All Things làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu công ty cổ phần dịch vụ tiên phong I All Things
18 - 23 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 80 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn
50 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự HAPAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận HAPAS VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM
30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI VÂN ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 70 Triệu CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI VÂN ANH
40 - 70 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc nhân sự Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company
35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty Cổ phần Miza Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Miza Pro Company
22 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần Haplast làm việc tại Hưng Yên thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty cổ phần Haplast
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD
35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm