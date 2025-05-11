Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu

Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company

Giám đốc nhân sự

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company

Mức lương
35 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Nhà CONINCO, Số 4 Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giám đốc nhân sự Với Mức Lương 35 - 50 Triệu

- Tham mưu cho HĐQT/Ban điều hành trong việc xây dựng mô hình tổ chức, hệ thống chức danh, mô tả công việc của các đơn vị;
- Tham mưu cho HĐQT/Ban điều hành trong việc xây dựng và triển khai cơ chế, chính sách quản trị nguồn nhân lực kế hoạch lương, thưởng, phúc lợi, chế độ đãi ngộ;
- Quản lý và giám sát quỹ lương, thưởng, đãi ngộ và hiệu quả của công tác lương, thưởng, đãi ngộ trong công ty.
- Quản trị nguồn nhân lực trong công ty; Bố trí, sắp xếp hiệu quả nguồn nhân lực nội bộ trong công ty
- Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc; Chủ trì, triển khai, giám sát việc đánh giá kết quả thực hiện công việc trong công ty
- Tổ chức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển nhân tài/nhân sự tiềm năng/nhân sự kế cận các cấp trong công ty
Thực hiện các công việc khác theo phân công của HĐQT/Ban điều hành (tham gia dự án, góp ý quy trình, tham gia hoạt động đoàn thể, điều động hỗ trợ nhân sự) phù hợp với năng lực và phạm vị.
- Tuân thủ các quy định, quy trình, quy chế liên quan đến công việc thực hiện và chịu trách nhiệm về các sai sót, rủi ro gây ra cho cá nhân và hoặc tập thể thực hiện không đúng.

Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp các ngành liên quan đến nhân lực, Quản trị và các ngành liên quan khác.
- Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị Nhân sự với các vị trí tương đương Giám đốc nhân sự tại các Doanh nghiệp có quy mô từ 300 nhân sự trở lên.
- Khả năng lãnh đạo và quản lý tốt.
- Kĩ năng giao tiếp bằng lời, văn bản tốt và khéo léo.
- Kỹ năng xây dựng mối quan hệ giữa các cá nhân tốt.
- Có kiến thức tốt về Luật lao động.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 35.000.000 - 50.000.000 đ/tháng
Chế độ Bảo hiểm Y tế, BHXH, BHTN đầy đủ theo đúng quy định
Công ty trang bị đầy đủ trang thiết bị, Công cụ dụng cụ
Chế độ thưởng lễ tết, tháng lương 13, .....
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9+10 tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-doc-nhan-su-thu-nhap-35-50-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job357415
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Haplast
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần Haplast làm việc tại Hưng Yên thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty cổ phần Haplast
Hạn nộp: 10/09/2025
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 2 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC
Hạn nộp: 04/09/2025
Đà Nẵng Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 2 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YK PLUSH TOY
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY TNHH YK PLUSH TOY làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YK PLUSH TOY
Hạn nộp: 05/08/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PAISHING VIỆT NAM
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN PAISHING VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PAISHING VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/06/2025
Hải Phòng Hải Dương Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Miza Pro Company
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty Cổ phần Miza Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Miza Pro Company
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 22 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 12 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Haplast
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần Haplast làm việc tại Hưng Yên thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty cổ phần Haplast
Hạn nộp: 10/09/2025
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 2 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC
Hạn nộp: 04/09/2025
Đà Nẵng Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 2 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YK PLUSH TOY
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY TNHH YK PLUSH TOY làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YK PLUSH TOY
Hạn nộp: 05/08/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PAISHING VIỆT NAM
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN PAISHING VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PAISHING VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/06/2025
Hải Phòng Hải Dương Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Miza Pro Company
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty Cổ phần Miza Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Miza Pro Company
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 22 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company
35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty Cổ phần Miza Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Miza Pro Company
22 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần Haplast làm việc tại Hưng Yên thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty cổ phần Haplast
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD
35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm