Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu

Mức lương 35 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Nhà CONINCO, Số 4 Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giám đốc nhân sự

- Tham mưu cho HĐQT/Ban điều hành trong việc xây dựng mô hình tổ chức, hệ thống chức danh, mô tả công việc của các đơn vị;

- Tham mưu cho HĐQT/Ban điều hành trong việc xây dựng và triển khai cơ chế, chính sách quản trị nguồn nhân lực kế hoạch lương, thưởng, phúc lợi, chế độ đãi ngộ;

- Quản lý và giám sát quỹ lương, thưởng, đãi ngộ và hiệu quả của công tác lương, thưởng, đãi ngộ trong công ty.

- Quản trị nguồn nhân lực trong công ty; Bố trí, sắp xếp hiệu quả nguồn nhân lực nội bộ trong công ty

- Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc; Chủ trì, triển khai, giám sát việc đánh giá kết quả thực hiện công việc trong công ty

- Tổ chức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển nhân tài/nhân sự tiềm năng/nhân sự kế cận các cấp trong công ty

Thực hiện các công việc khác theo phân công của HĐQT/Ban điều hành (tham gia dự án, góp ý quy trình, tham gia hoạt động đoàn thể, điều động hỗ trợ nhân sự) phù hợp với năng lực và phạm vị.

- Tuân thủ các quy định, quy trình, quy chế liên quan đến công việc thực hiện và chịu trách nhiệm về các sai sót, rủi ro gây ra cho cá nhân và hoặc tập thể thực hiện không đúng.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ: Tốt nghiệp các ngành liên quan đến nhân lực, Quản trị và các ngành liên quan khác.

- Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị Nhân sự với các vị trí tương đương Giám đốc nhân sự tại các Doanh nghiệp có quy mô từ 300 nhân sự trở lên.

- Khả năng lãnh đạo và quản lý tốt.

- Kĩ năng giao tiếp bằng lời, văn bản tốt và khéo léo.

- Kỹ năng xây dựng mối quan hệ giữa các cá nhân tốt.

- Có kiến thức tốt về Luật lao động.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 35.000.000 - 50.000.000 đ/tháng

Chế độ Bảo hiểm Y tế, BHXH, BHTN đầy đủ theo đúng quy định

Công ty trang bị đầy đủ trang thiết bị, Công cụ dụng cụ

Chế độ thưởng lễ tết, tháng lương 13, .....

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company

