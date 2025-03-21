Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Số 98A Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giám đốc nhân sự Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Xây dựng chiến lược nhân sự phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty.

Tư vấn cho Ban lãnh đạo về chiến lược nhân sự, quản trị nhân tài

Định hướng và giám sát các hoạt động tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân sự.

Phát triển hệ thống đánh giá hiệu suất, lương thưởng và đãi ngộ.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thúc đẩy sự gắn kết và phát triển đội ngũ.

Quản lý rủi ro nhân sự và đảm bảo tuân thủ pháp luật lao động.

Thiết lập cơ cấu tổ chức, mô hình nhân sự phù hợp với quy mô và chiến lược công ty

Giám sát hoạt động của phòng nhân sự, đảm bảo hiệu quả vận hành.

Cố vấn cho CEO và Ban lãnh đạo về chiến lược phát triển nguồn nhân lực.

Đề xuất các giải pháp giúp nâng cao năng suất lao động và tối ưu chi phí nhân sự.

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trên 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, trong đó có 2-3 năm ở vị trí quản lý.

Hiểu biết về Luật Lao động, BHXH, các quy định liên quan đến nhân sự.

Kỹ năng kinh nghiệm xây dựng chiến lược nhân sự, quản lý nhân tài và phát triển tổ chức.

Hiểu biết sâu về Luật Lao động, chính sách phúc lợi, quan hệ lao động.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản hoặc dịch vụ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM

