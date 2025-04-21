Tuyển Giám đốc nhân sự Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Chúng tôi là tập đoàn sở hữu các thương hiệu thực phẩm và đồ uống nổi tiếng tại Mỹ, đang mở rộng thị trường và tìm kiếm những ngôi sao livestream để cùng nhau chinh phục đỉnh cao doanh số.

Bạn sẽ làm gì?

- Trở thành gương mặt đại diện, trực tiếp livestream bán hàng trên TikTok và Amazon.

- Tương tác, kết nối và hỗ trợ khách hàng, là đại diện hình ảnh của của thương hiệu.

- Sáng tạo nội dung, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm F&B hấp dẫn của công ty.

- Là người nước ngoài (Mỹ, Anh, Úc,...) hoặc người Việt Nam có khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát như người bản xứ (ưu tiên giọng Mỹ, Anh, Úc).

- Sở hữu năng lượng tích cực, sự tự tin và khả năng ngôn ngữ linh hoạt.

- Có ngoại hình ưa nhìn, thu hút.

- Độ tuổi từ 18-30, không phân biệt giới tính.

Tại sao bạn nên gia nhập cùng chúng tôi?

- Thu nhập hấp dẫn:

