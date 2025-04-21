Tuyển Giám đốc nhân sự Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Giám đốc nhân sự Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding
Ngày đăng tuyển: 21/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding

Giám đốc nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc nhân sự Tại Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Giám đốc nhân sự Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Chúng tôi là tập đoàn sở hữu các thương hiệu thực phẩm và đồ uống nổi tiếng tại Mỹ, đang mở rộng thị trường và tìm kiếm những ngôi sao livestream để cùng nhau chinh phục đỉnh cao doanh số.
Bạn sẽ làm gì?
- Trở thành gương mặt đại diện, trực tiếp livestream bán hàng trên TikTok và Amazon.
- Tương tác, kết nối và hỗ trợ khách hàng, là đại diện hình ảnh của của thương hiệu.
- Sáng tạo nội dung, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm F&B hấp dẫn của công ty.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Là người nước ngoài (Mỹ, Anh, Úc,...) hoặc người Việt Nam có khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát như người bản xứ (ưu tiên giọng Mỹ, Anh, Úc).
- Sở hữu năng lượng tích cực, sự tự tin và khả năng ngôn ngữ linh hoạt.
- Có ngoại hình ưa nhìn, thu hút.
- Độ tuổi từ 18-30, không phân biệt giới tính.
Tại sao bạn nên gia nhập cùng chúng tôi?
- Thu nhập hấp dẫn:

Tại Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding

Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: KDT Dương Nội, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

