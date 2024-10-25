Tuyển Giám Đốc Phòng Giao Dịch thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/11/2024
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- Khánh Hoà

- Bắc Ninh ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức thực hiện và quản lý toàn bộ hoạt động của Phòng Giao dịch bao gồm công tác phát triển tín dụng, phát triển huy động, dịch vụ khách hàng Tham mưu giúp việc cho Giám đốc ĐVKD quản lý hoạt động của Phòng Giao dịch để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành công tác kinh doanh tại ĐVKD Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo Ngân hàng
Tổ chức thực hiện và quản lý toàn bộ hoạt động của Phòng Giao dịch bao gồm công tác phát triển tín dụng, phát triển huy động, dịch vụ khách hàng
Tham mưu giúp việc cho Giám đốc ĐVKD quản lý hoạt động của Phòng Giao dịch để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành công tác kinh doanh tại ĐVKD
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo Ngân hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành thuộc Khối Kinh tế hoặc chuyên ngành phù hợp vị trí dự tuyển; Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc lĩnh vực tương đương trong ngành Tài chính Ngân hàng; Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm quản lý liên quan đến vị trí ứng tuyển tại các Tổ chức tín dụng; Am hiểu nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại, các loại rủi ro Ngân hàng; Có kiến thức về luật kinh tế và các ngành luật liên quan đến hoạt động của ngân hàng thương mại; Tiếng Anh trình độ C trở lên; Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng, các phần mềm ứng dụng liên quan; Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý điều hành tốt; Khả năng làm việc độc lập với cường độ cao, chịu được áp lực cao trong công việc và thách thức trong cạnh tranh; Có khả năng làm việc theo nhóm, tạo dựng và duy trì môi trường làm việc đoàn kết, hợp tác giữa các cá nhân trong Phòng/Chi nhánh. Có trách nhiệm trong công việc, nhiệt tình trong công tác; Chủ động, quyết đoán, sáng tạo trong công việc; Trung thực, cẩn thận, khách quan; Sức khoẻ tốt, chịu được áp lực công việc; Ưu tiên: Ứng viên người địa phương, am hiểu tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, xu thế phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng tại địa phương, có khả năng duy trì và mở rộng mối quan hệ cho ngân hàng.
Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành thuộc Khối Kinh tế hoặc chuyên ngành phù hợp vị trí dự tuyển;
Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc lĩnh vực tương đương trong ngành Tài chính Ngân hàng; Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm quản lý liên quan đến vị trí ứng tuyển tại các Tổ chức tín dụng;
Am hiểu nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại, các loại rủi ro Ngân hàng; Có kiến thức về luật kinh tế và các ngành luật liên quan đến hoạt động của ngân hàng thương mại;
Tiếng Anh trình độ C trở lên; Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng, các phần mềm ứng dụng liên quan;
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý điều hành tốt; Khả năng làm việc độc lập với cường độ cao, chịu được áp lực cao trong công việc và thách thức trong cạnh tranh; Có khả năng làm việc theo nhóm, tạo dựng và duy trì môi trường làm việc đoàn kết, hợp tác giữa các cá nhân trong Phòng/Chi nhánh.
Có trách nhiệm trong công việc, nhiệt tình trong công tác; Chủ động, quyết đoán, sáng tạo trong công việc;
Trung thực, cẩn thận, khách quan; Sức khoẻ tốt, chịu được áp lực công việc;
Ưu tiên: Ứng viên người địa phương, am hiểu tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, xu thế phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng tại địa phương, có khả năng duy trì và mở rộng mối quan hệ cho ngân hàng.

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, xứng tầm
- Lương hàng tháng và các chế độ phụ cấp cạnh tranh trên thị trường
- Thưởng cuối năm hấp dẫn theo đánh giá hiệu quả công việc
- Thưởng sinh nhật, Lễ/Tết,Chế độ thăm hỏi ốm đau...
- Chăm sóc sức khoẻ toàn diện: Khám sức khoẻ hàng năm, gói bảo hiểm SHB care
- Các hoạt động teambuilding, nhiều chương trình văn hóa - thể thao gắn kết nội bộ
- Du lịch định kì 2 lần trong năm
2. Môi trường làm việc hiện đại, tiên phong đổi mới
- Không gian làm việc trẻ trung, hiện đại, đề cao sự sáng tạo
- Làm việc với tinh thần tự chủ, linh hoạt và tiên phong
- Các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn đa dạng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Liên Hệ Công Ty

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 77, phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

