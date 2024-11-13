Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG PHÁT KHANG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 57 Tôn Thất Tùng, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Hỗ trợ Giám đốc trong việc lên kế hoạch, tổ chức và điều phối các cuộc họp, sự kiện và chuyến công tác.

Chuẩn bị tài liệu, báo cáo và thuyết trình cho Giám đốc.

Quản lý lịch hẹn, email và cuộc gọi của Giám đốc.

Thực hiện các nhiệm vụ hành chính và văn phòng, bao gồm xử lý thư từ, tài liệu, hồ sơ.

Hỗ trợ trong việc quản lý ngân sách và chi phí.

Giữ liên lạc với các đối tác, khách hàng và nhà cung cấp.

Đảm bảo văn phòng hoạt động hiệu quả và chuyên nghiệp.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành F&B

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong vai trò Thư ký, Trợ lý hoặc các vị trí tương đương.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Kỹ năng giao tiếp, tổ chức và quản lý thời gian tốt.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Trung thực, nhiệt tình và có trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG PHÁT KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

• Thử việc: 85% lương chính thức

• Thưởng: KPI, hiệu suất, lễ Tết, tháng 13,...

• Tham gia đầy đủ BHXH khi ký hợp đồng lao động.

• 12 ngày phép/ năm và phép thâm niên.

• Review lương định kỳ theo năm.

• Quà hoặc thưởng các dịp đặc biệt: Sinh nhật, Kết hôn,...

• Tham gia hoạt động gắn kết nội bộ: tiệc, team building,...

• Cơ hội phát triển và thăng tiến cao.

• Ưu đãi sử dụng dịch vụ, sản phẩm công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG PHÁT KHANG

