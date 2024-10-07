Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitus System làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 2/27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Thực thi các chỉ đạo lãnh đạo cấp trên. Đồng thời quản lý nguồn lực nhằm đảm bảo hiệu quả triển khai các mục tiêu, xây dựng giá trị cho các bên liên quan của Công ty Xây dựng, phát triển và phân bổ các chiến lược, nhiệm vụ cho các cấp nhân sự Tham mưu các chiến lược phát triển cho công ty Duy trì, giám sát nhân sự trong quá trình vận hành, xây dựng động lực để thực hiện tốt mọi yêu cầu của cấp trên Tiếp nhận thông tin công việc từ cấp trên sau đó phân chia việc làm cho bộ phận cấp dưới, xây dựng các kế hoạch đào tạo, huấn luyện, điều chỉnh nhân sự phù hợp với từng vị trí cũng như mục tiêu phát triển chung của công ty. Đánh giá kết quả công việc của các phòng ban Xây dựng, phát triển các mối quan hệ trong và ngoài doanh nghiệp

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm với vị trí tương đương. Tốt nghiệp trình độ Đại học / Cao học các ngành Quản lý Nhân sự, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan. Có hiểu biết chuyên sâu về quản lý nhân sự, thiết lập quy trình và áp dụng đánh giá quy trình. Nhạy bén trong việc xử lý tình huống, vấn đề phát sinh. Quyết đoán trong việc đưa ra quyết định. Thành thạo tin học văn phòng. Kỹ năng ứng phó xử lý nhanh sự cố Kỹ năng lãnh đạo nhân viên Đàm phán, thuyết phục Giải quyết vấn đề & ra quyết định Ưu tiên ứng viên sinh năm: 1988-1993

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitus System Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 30,000,000 – 40,000,000 VNĐ Được hưởng các chế độ khác theo quy định của công ty và luật lao động. Thưởng các ngày lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13... Tham gia BHXH – BHYT – BHTN theo pháp luật hiện hành. Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân, Review lương hàng năm. Du lịch, team building hàng năm. Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitus System

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.