Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn làm việc tại Đồng Nai thu nhập 11 - 15 Triệu

Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn làm việc tại Đồng Nai thu nhập 11 - 15 Triệu

Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn

Kinh doanh kênh GT

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Thủ Dầu Một ...và 1 địa điểm khác, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

- Khai thác khách hàng, chào hàng, đàm phán các điều khoản, điều kiện của hợp đồng
- Tham mưu cho Quản lý và tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng.
- Triển khai, giám sát các kế hoạch bán hàng, các hoạt động hỗ trợ bán hàng.
- Lập báo cáo đánh giá hiệu quả thực hiện
- Quản lý, phân công, hỗ trợ các nhân viên kinh doanh hoàn thành chỉ tiêu bán hàng
- Xây dựng, đào tạo, hướng dẫn và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh
- Làm việc tại HCM, Bình Dương, Đồng Nai
- Giờ làm việc hành chánh: 07:00 - 16:30

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam
- Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí Giám Sát Bán Hàng tương đương. Ưu tiên làm việc trong ngành F&B hoặc tiêu dùng nhanh
- Trình độ: Cao đẳng trở lên
- Có xe máy
- Chấp nhận công tác tỉnh

Tại Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Đến với Thái Sơn, ngoài thu nhập, Chúng tôi cam kết các giá trị của Bạn tạo ra sẽ được công nhận bằng việc không ngừng tạo ra các giá trị gia tăng cho nhân sự cụ thể như:
- Môi trường làm việc CHUYÊN NGHIỆP, NĂNG ĐỘNG, THÂN THIỆN, HÒA ĐỒNG;
- Đào tạo và định kỳ nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng, kiến thức và thái độ làm việc cho nhân sự;
- Chia sẻ tất cả những kinh nghiệm làm việc quý báu để cùng nhau học hỏi và phát triển nghề nghiệp;
- Tạo cơ hội thăng tiến;
- Chế độ đãi ngộ tốt để nhân sự gắn bó lâu dài;
- Cam kết tuân thủ đầy đủ các chế độ theo quy định Luật Lao Động: bảo hiểm, phúc lợi, thưởng lễ, Tết, tiệc tùng, kỷ niệm, sinh nhật nhân viên, nghĩ dưỡng hàng năm .v.v.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn

Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 2C Phổ Quang, Phường 2

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-sat-ban-hang-thu-nhap-11-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-dong-nai-job256340
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Kinh doanh kênh GT Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 40 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA
Hạn nộp: 28/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 60 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu
Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Bình Dương Đà Nẵng Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Cà Mau thu nhập 15 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Cà Mau Bắc Ninh Bắc Kạn Cao Bằng Quảng Nam Hồ Chí Minh Long An Hải Phòng Ninh Thuận Lào Cai Đắk Lắk Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Railflex Việt Nam
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty TNHH Railflex Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 18 Triệu
Công ty TNHH Railflex Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 46 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY K.LONG - (TNHH)
Tuyển Video Editor CÔNG TY K.LONG - (TNHH) làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu
CÔNG TY K.LONG - (TNHH)
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Kinh doanh kênh GT Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 40 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA
Hạn nộp: 28/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 60 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu
Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Bình Dương Đà Nẵng Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Cà Mau thu nhập 15 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Cà Mau Bắc Ninh Bắc Kạn Cao Bằng Quảng Nam Hồ Chí Minh Long An Hải Phòng Ninh Thuận Lào Cai Đắk Lắk Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Railflex Việt Nam
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty TNHH Railflex Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 18 Triệu
Công ty TNHH Railflex Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất