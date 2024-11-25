Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn làm việc tại Đồng Nai thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Thủ Dầu Một ...và 1 địa điểm khác, Thành phố Biên Hòa

- Khai thác khách hàng, chào hàng, đàm phán các điều khoản, điều kiện của hợp đồng

- Tham mưu cho Quản lý và tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng.

- Triển khai, giám sát các kế hoạch bán hàng, các hoạt động hỗ trợ bán hàng.

- Lập báo cáo đánh giá hiệu quả thực hiện

- Quản lý, phân công, hỗ trợ các nhân viên kinh doanh hoàn thành chỉ tiêu bán hàng

- Xây dựng, đào tạo, hướng dẫn và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh

- Làm việc tại HCM, Bình Dương, Đồng Nai

- Giờ làm việc hành chánh: 07:00 - 16:30

- Giới tính: Nam

- Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí Giám Sát Bán Hàng tương đương. Ưu tiên làm việc trong ngành F&B hoặc tiêu dùng nhanh

- Trình độ: Cao đẳng trở lên

- Có xe máy

- Chấp nhận công tác tỉnh

Tại Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Đến với Thái Sơn, ngoài thu nhập, Chúng tôi cam kết các giá trị của Bạn tạo ra sẽ được công nhận bằng việc không ngừng tạo ra các giá trị gia tăng cho nhân sự cụ thể như:

- Môi trường làm việc CHUYÊN NGHIỆP, NĂNG ĐỘNG, THÂN THIỆN, HÒA ĐỒNG;

- Đào tạo và định kỳ nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng, kiến thức và thái độ làm việc cho nhân sự;

- Chia sẻ tất cả những kinh nghiệm làm việc quý báu để cùng nhau học hỏi và phát triển nghề nghiệp;

- Tạo cơ hội thăng tiến;

- Chế độ đãi ngộ tốt để nhân sự gắn bó lâu dài;

- Cam kết tuân thủ đầy đủ các chế độ theo quy định Luật Lao Động: bảo hiểm, phúc lợi, thưởng lễ, Tết, tiệc tùng, kỷ niệm, sinh nhật nhân viên, nghĩ dưỡng hàng năm .v.v.

