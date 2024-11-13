Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT

Kỹ sư cơ điện

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: 58

- 60 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai và giám sát thi công các hạng mục/hệ (Điện, ĐHKK, CTN) được phân công nhiệm vụ theo đúng bản vẽ thiết kế, biện pháp thi công được duyệt, đúng tiến độ
Quản lý, giám sát, giao việc cho các nhà thầu phụ/tổ đội trong việc thi công các hệ thống theo sự phân công của Chỉ huy trưởng/CHP
Kiểm tra, xem xét các hồ sơ thiết kế trước thi công, kịp thời có ý kiến với Chỉ huy trưởng công trường để bổ sung hoàn thiện bản vẽ thiết kế thi công đảm bảo chất lượng và tiết kiệm chi phí
Thực hiện công tác kiểm soát chất lượng, tính toán xác nhận khối lượng thi công các hệ giám sát được phân công với chủ đầu tư và nhà thầu phụ
Kết hợp với BCH, các phòng ban công ty và các hệ xây dựng trong dự án để giải quyết các vướng mắc trong các vấn đề thi công cũng như hồ sơ thanh toán với các bên tại dự án
Lên kế hoạch và đặt vật tư phục vụ cho công tác thi công của hệ giám sát được phân công kịp thời đúng tiến độ thi công
Giám sát chất lượng vật tư, thiết bị sử dụng cho thi công công trình
Chịu trách nhiệm giám sát đối trừ vật tư tổ đội xuất nhập, giải trình khối lượng vật tư hao hụt, vật tư ngoài hợp đồng, các vật tư phát sinh trong quá trình thi công
Lập nhật ký thi công, hồ sơ nghiệm thu chất lượng, khối lượng phục vụ thanh toán .
Phối hợp với bộ phận shop, QS thực hiện bản vẽ hoàn công phục vụ thanh quyết toán- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên và các công việc phát sinh tại dự án

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành Điện/Tự động hóa, Điều hòa thông gió, Cơ khí, Phòng cháy chữa cháy, Cấp thoát nước...
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực MEP, giám sát lắp đặt, thử nghiệm và vận hành một trong các hệ thống điều hòa thông gió/ phòng cháy chữa cháy/ cấp thoát nước các tòa cao tầng
Có khả năng: rà soát thiết kế, kỹ thuật theo từng nhóm hệ phụ trách/ đệ trình vật tư, thiết bị theo từng nhóm hệ phụ trách/ nắm bắt được yêu cầu thi công, lắp đặt các công việc cơ bản/ nắm bặt được dụng cụ đo thông dụng & cách đo kiểm
Tinh thần hợp tác, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp tốt
Có khả năng làm việc độc lập và dưới áp lực cao, sẵn sàng đi công tác

Tại Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận khi phỏng vấn: Lương cứng + Lương hiệu quả dự án
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và nghỉ Lễ Tết, nghỉ phép theo quy định của Nhà nước.
Thưởng Lễ Tết, quà tặng ngày sinh nhật...
Tham gia các hoạt động liên hoan, nghỉ mát,....hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT

Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 58-60 Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Quán Bàu, Tp Vinh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

