Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH SEAREE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH SEAREE
- Đà Nẵng:
- Đà Nẵng
- Kiên Giang
- Nghệ An ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Dựng mô hình kết cấu phần xây dựng và mô hình hệ thống MEP trên phần mềm Revit
Phối hợp tất cả hệ thống cơ điện, trình chiếu bảo vệ với CĐT và Tư vấn
Xuất bản vẻ sang file cad để đệ trình bản vẽ shop
Quản lý và triển khai công việc cho BP BIM/shop, các dự án đang triển khai
Theo dõi hạng mục thi công và cập nhập dữ liệu bản vẽ tương ứng
Lập, thực hiện và kiểm soát tiến độ cung ứng bản vẽ và các công tác liên quan phù hợp tiến độ dự án
Tham gia lập phương án sử dụng hiệu quả MMTB trong các biện pháp thi công
Tổ chức thực hiện bản vẽ hoàn công và lưu trữ tài liệu
Quản lý và kiểm tra việc thực hiện cập nhật dữ liệu bản vẽ công trường
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chỉ huy trưởng phân công
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh kỹ thuật tốt, có khả năng đọc hiểu tài liệu
Thành thạo các phần mềm: BIM, Revit; Auto CAD 2D, Microsoft Office, MS-Project
Có kinh nghiệm làm việc thực tế vị trí tương tự từ 02 năm trở lên, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm thi công thực tế trên công trình hệ thống M&E
Có khả năng làm việc nhóm
Chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH SEAREE Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến/ luân chuyển nội bộ
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm sức khỏe toàn diện
Hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Quà tặng các ngày Lễ Tết trong năm
1 Giờ về sớm vào các ngày Lễ (8/3, 1/6, 20/10, Trung thu, Noel,..)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH SEAREE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
