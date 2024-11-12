Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH SEAREE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Dựng mô hình kết cấu phần xây dựng và mô hình hệ thống MEP trên phần mềm Revit

Phối hợp tất cả hệ thống cơ điện, trình chiếu bảo vệ với CĐT và Tư vấn

Xuất bản vẻ sang file cad để đệ trình bản vẽ shop

Quản lý và triển khai công việc cho BP BIM/shop, các dự án đang triển khai

Theo dõi hạng mục thi công và cập nhập dữ liệu bản vẽ tương ứng

Lập, thực hiện và kiểm soát tiến độ cung ứng bản vẽ và các công tác liên quan phù hợp tiến độ dự án

Tham gia lập phương án sử dụng hiệu quả MMTB trong các biện pháp thi công

Tổ chức thực hiện bản vẽ hoàn công và lưu trữ tài liệu

Quản lý và kiểm tra việc thực hiện cập nhật dữ liệu bản vẽ công trường

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chỉ huy trưởng phân công

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ, Điện, Cấp thoát nước, HVAC, PCCC...

Tiếng Anh kỹ thuật tốt, có khả năng đọc hiểu tài liệu

Thành thạo các phần mềm: BIM, Revit; Auto CAD 2D, Microsoft Office, MS-Project

Có kinh nghiệm làm việc thực tế vị trí tương tự từ 02 năm trở lên, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm thi công thực tế trên công trình hệ thống M&E

Có khả năng làm việc nhóm

Chịu được áp lực công việc

Thưởng hấp dẫn, Phụ cấp công trình

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến/ luân chuyển nội bộ

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm sức khỏe toàn diện

Hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Quà tặng các ngày Lễ Tết trong năm

1 Giờ về sớm vào các ngày Lễ (8/3, 1/6, 20/10, Trung thu, Noel,..)

