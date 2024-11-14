Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 87 Phạm Hữu Chí, phường 12, Quận 5

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

- Triển khai công tác chuẩn bị thi công dự án.

- Khảo sát và lập phương án, biện pháp thi công, kế hoạch, tiến độ thi công

- Tổ chức & thực hiện công tác giám sát hiện trường, theo dõi kế hoạch, tiến độ dự án và quản lý thi công.

- Lập kế hoạch cung cấp vật tư; phối hợp các bộ phận liên quan trình CĐT duyệt mẫu; theo dõi và đề nghị cung ứng cho công trình.

- Lập hồ sơ và tổ chức nghiệm thu nội bộ, nghiệm thu A-B các hạng mục, các giai đoạn, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

- Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán công trình.

- Lập hồ sơ, nghiệm thu và ký xác nhận khối lượng, giá trị thanh toán cho thầu phụ, đội thợ.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng, kỹ thuật, tiến độ, giám sát và đảm bảo an toàn lao động tại công trình được giao phụ trách.

- Quản lý công trình từ lúc ký hợp đồng, sản xuất gia công và thi công đến khi hoàn thành quyết toán dự án.

Yêu Cầu Công Việc

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương tương xứng với năng lực và kinh nghiệm (trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn). Được đánh giá và điều chỉnh lương định kỳ.

- Thưởng lương tháng thứ 13 và các chế độ thưởng theo hiệu quả công việc và theo kết quả kinh doanh của Công ty.

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khỏe theo quy định.

- Được đi du lịch, nghỉ phép năm (12 ngày), nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định của Công ty

- Được làm việc trong môi trường năng động, hiện đại với nhiều chế độ phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn.

- Đào tạo, bồi dưỡng & phát triển nghề nghiệp: tham gia các khóa huấn luyện kỹ năng mềm hoặc chuyên môn theo nhu cầu của công ty.

