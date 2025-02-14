Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH V105 Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 430 - 650 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại Công Ty TNHH V105 Hà Nội
Mức lương
430 - 650 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 07 LK6B Làng Việt Kiều Châu Âu, KDDTM Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 430 - 650 USD
- Quản lý, điều hành, giám sát thi công Công trình .
- Lập phương án thi công, tiến độ thi công và lập biện pháp thi công chi tiết để tổ chức thi công trong công trình.
- Báo cáo tiến độ thi công với cấp trên
- Chịu trách nhiệm xử lý kỹ thuật và chất lượng công trình
Với Mức Lương 430 - 650 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: 23-30 tuổi, có kinh nghiệm 2-5 năm
- Tốt nghiệpcao đẳng, đại học chuyên ngành liên quan.
- Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong công ty nội thất
- Có kinh nghiệm thiết kế bản vẽ.
- Có khả năng làm việc độc lập và dưới áp lực cao.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính như: Autocad, Word, Excel…
- Tinh thần hợp tác, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp tốt.
- Kỹ năng giám sát, quản lý thầu phụ.
- Nhanh nhẹn hoạt bát, có tinh thần làm việc đội nhóm, cầu tiến. cần cù, chủ động, sáng tạo, có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.
- Tốt nghiệpcao đẳng, đại học chuyên ngành liên quan.
- Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong công ty nội thất
- Có kinh nghiệm thiết kế bản vẽ.
- Có khả năng làm việc độc lập và dưới áp lực cao.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính như: Autocad, Word, Excel…
- Tinh thần hợp tác, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp tốt.
- Kỹ năng giám sát, quản lý thầu phụ.
- Nhanh nhẹn hoạt bát, có tinh thần làm việc đội nhóm, cầu tiến. cần cù, chủ động, sáng tạo, có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.
Tại Công Ty TNHH V105 Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH V105 Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI