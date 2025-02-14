Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH V105 Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 430 - 650 USD

Mức lương 430 - 650 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 07 LK6B Làng Việt Kiều Châu Âu, KDDTM Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 430 - 650 USD

- Quản lý, điều hành, giám sát thi công Công trình .

- Lập phương án thi công, tiến độ thi công và lập biện pháp thi công chi tiết để tổ chức thi công trong công trình.

- Báo cáo tiến độ thi công với cấp trên

- Chịu trách nhiệm xử lý kỹ thuật và chất lượng công trình

Với Mức Lương 430 - 650 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 23-30 tuổi, có kinh nghiệm 2-5 năm

- Tốt nghiệpcao đẳng, đại học chuyên ngành liên quan.

- Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong công ty nội thất

- Có kinh nghiệm thiết kế bản vẽ.

- Có khả năng làm việc độc lập và dưới áp lực cao.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính như: Autocad, Word, Excel…

- Tinh thần hợp tác, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp tốt.

- Kỹ năng giám sát, quản lý thầu phụ.

- Nhanh nhẹn hoạt bát, có tinh thần làm việc đội nhóm, cầu tiến. cần cù, chủ động, sáng tạo, có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công Ty TNHH V105 Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH V105 Hà Nội

