Tuyển Giáo viên mầm non Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Dương Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Dương Đông
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Dương Đông

Giáo viên mầm non

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên mầm non Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Dương Đông

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 81 Vũ Trọng Phung, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giáo viên mầm non Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

– Giảng dạy tiếng Anh cho các bé mầm non theo chương trình chuẩn của nhà trường
– Lên kế hoạch bài dạy theo chủ đề, đảm bảo chất lượng giảng dạy của nhà trường
– Theo dõi, báo cáo tình hình học tập của bé cho Ban Giám Hiệu trường
– Chuẩn bị học cụ giảng dạy cho bé theo từng chủ đề dạy

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp sư phạm tiếng anh hoặc cử nhân anh văn
– Phát âm chuẩn và kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tốt
– Có kỹ năng giảng dạy, có kinh nghiệm dạy bé mầm non, ngoại hình ưa nhìn là 1 lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Dương Đông Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : 12 – 16 triệu tùy theo năng lực
Đóng BHXH theo quy đinh nhà nước
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Phụ cấp ăn trưa
Lương tháng thứ 13
Thưởng bonus theo KPI
Du lịch hàng năm
Được hưởng lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Trường.
Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, cởi mở và tôn trọng giá trị cá nhân.
Thời gian làm việc: 7h30' - 17h30' từ thứ 2 - thứ 6 (nghỉ thứ 7 và ngày CN).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Dương Đông

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Dương Đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Dương Đông

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

