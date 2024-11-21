Tuyển Giáo viên mầm non Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Dương Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên mầm non Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Dương Đông
Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 81 Vũ Trọng Phung, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Giáo viên mầm non Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
– Giảng dạy tiếng Anh cho các bé mầm non theo chương trình chuẩn của nhà trường
– Lên kế hoạch bài dạy theo chủ đề, đảm bảo chất lượng giảng dạy của nhà trường
– Theo dõi, báo cáo tình hình học tập của bé cho Ban Giám Hiệu trường
– Chuẩn bị học cụ giảng dạy cho bé theo từng chủ đề dạy
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Tốt nghiệp sư phạm tiếng anh hoặc cử nhân anh văn
– Phát âm chuẩn và kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tốt
– Có kỹ năng giảng dạy, có kinh nghiệm dạy bé mầm non, ngoại hình ưa nhìn là 1 lợi thế
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Dương Đông Thì Được Hưởng Những Gì
Lương : 12 – 16 triệu tùy theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Dương Đông
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
